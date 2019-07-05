郭台銘質疑前曕計畫花大錢綁樁　蔡英文：請詳看內容

▲蔡英文對於「郭董」質疑前曕花大錢綁樁？表示不認同。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文5日到桃園八德視察捷運三鶯延伸八德段LB14站與捷運綠線G04共構站情形，對於國民黨總統初選參選人郭台銘批抨，政府不應該先把錢花在綁樁跟前瞻建設，對於少子化更嚴重的國安問題，應該優先處理時表示，前瞻基礎建設計畫也有針對少子化的預算，提醒「郭董」要去看一下前瞻基礎建設計畫的內容。

蔡英文於桃園八德視察時，看到藍綠不同政黨的新北和桃園市長候友宜、鄭文燦，以及新北和桃園不同黨派的立委陳學聖、趙正宇等地方人士都到場，表示這是她「最高興的場合」；稱許候友宜和鄭文燦兩人就像兄弟般，攜手推動建設。

▲蔡英文強調軌道建設，是中央和地方齊心推動的重要建設。（圖／市府提供）

蔡英文說，捷運三鶯延伸八德段LB14站與捷運綠線G04共構站，是中央和地方齊心推動的重要軌道建設，北北基桃有近千萬的人口，將因這項包括在政府前瞻基礎建設計畫的軌道建設，帶動台灣整體經濟發展。

對於，「郭董」說日韓政府都幫忙養小孩？而政府都把錢花在綁樁跟前瞻建設，少了8800億，但對於少子化更嚴重的國安問題應該優先處理。蔡英文反問媒體，今天這個像綁樁嗎？前瞻基礎建設計畫讓北部首都圈生活圈的交通能夠便利，是一個非常重要的工程，這個不是綁樁，是人民的需求。

▲蔡英文強調軌道建設，是中央和地方齊心推動的重要建設。（圖／市府提供）

蔡英文也進一步說明，前瞻基礎建設計畫也有針對少子化這部分的預算，我想「郭董」可能也要去看一下前瞻基礎建設計畫的內容，裡面確實有因應少子化的這一些預算；另外，政府3年來對於年輕人，尤其是年輕的父母養兒育女的負擔，以及家庭負擔的減少，我們都有持續地在做補助跟協助，從租金補助跟社會住宅，一直到減稅、加薪，到育嬰、托兒的這些政策，不但有政策協助，也有補助的津貼增加，甚至於年輕人照顧老人的長照2.0，要讓老人家在社區或家裡得到更好的照顧，也是要減輕年輕父母或年輕人的負擔。