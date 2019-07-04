快訊／鐵路警奮力擋嫌「血染座椅」　鐵路局副局長：他時常受到分局表揚

社會中心／綜合報導

台鐵嘉義站3日晚間發生砍人事件，152次自強號第4車廂發生乘客糾紛，年約30歲的李姓鐵路警察見狀，立刻前往制止，卻被失控的乘客拿刀刺中腹部，導致上腹出現5公分刀傷，意識不清送醫。鐵路警察局高雄分局副分局長王新樹受訪時表示，李姓員警畢業於警專第31期，平時工作認真，常受到分局表揚。

▲李警忍痛制伏眼鏡男。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）



王新樹說明，受傷的員警是嘉義人，畢業於警專第31期，在單位已經值勤5年多，平時工作相當認真，時常受到分局表揚。王新樹說，由於一般補票糾紛屬於「簡單型糾紛」，通常是由列車上同仁「單一處理」。

▼王新樹表示，這種乘客失控的情況相當罕見。（圖／記者翁伊森攝）



王新樹說，事發當時，列車車長與嫌犯發生補票糾紛，兇嫌突然失控，拿出刀子，李姓員警為了防止嫌犯傷害其他乘客，才遭到刺傷。此外，他說明，補票糾紛在列車上時常出現，但這種失控的情況仍屬罕見，發生此次事件後，往後出現類似情況時，會盡量派出一名以上的員警前往處理，以避免再發生這種憾事。

對於嫌犯目前的情況，王新樹表示，嫌犯的情緒相當正常，對事件因果則保持沉默。他強調，這次案件只是「單純補票糾紛」，而非隨機殺人的案件。

▼台鐵嘉義站嫌犯砍警的2把凶器。（圖／記者翁伊森翻攝）

