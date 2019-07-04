25歲勇警殉職！撫卹金1900萬＋進駐忠烈祠　徐國勇嘆：不能彌補一條年輕生命

地方中心／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間在台鐵152次自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，經搶救後仍於4日上午8時許宣告不治。對此，內政部長徐國勇也赴嘉義到殉職李姓員警的靈堂，接受媒體採訪時說到，「因為他是在執勤中因公去世，月撫卹金包括所有的加起來大概可以拿到1900多萬，但錢是不能彌補生命。」

▲內政部長徐國勇赴嘉義到殉職李姓員警的靈堂。（圖／記者吳奕靖攝）

記者詢問撫卹金的問題，徐國勇則說，「根據我們現在人事單位所出來的，因為他是在執勤中因公去世，包括所有的月撫卹金，所有的加起來大概可以拿到1900多萬，但是我覺得錢是不能彌補這一條年輕的生命，所以早上知道他往生了大家心裡都非常的難過，都掉下了眼淚，我們會在各方面協助家屬，也正在研究這位同仁要給他晉升一巡官，那另外也能夠進駐到我們警察的忠烈祠，這一部份我們都會處理，各方面都會協助家屬。」

此外，徐國勇也針對記者詢問關於用槍是否有很多限制做出回應，「我們警察在執勤都有槍，鐵路警察也有槍，不過因為那個（鄭姓嫌犯）釋出非常的突然，因為他是逃票，那我們鐵路的車廂又很狹窄，所以突然間他把刀子拿出來就往我們警察同仁身上捅下去，我講實在話，任何人都會來不及反應，所以他就來不及使用武器。」

▲李姓員警不幸殉職。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

徐國勇接著說，「那當然也有媒體朋友問說是不是能配備電擊棒之類的，我們《警戒使用條例》是有這個規定，不過因為電擊棒在當時社會的氛圍認為說，每一個人的身體狀況不一樣，警察同仁使用電擊棒，如果碰到身體可能比較不好，或是他心臟各方面原本就有問題，也許會產生一些不測的危險。」

不過徐國勇強調，「經過這件事，我已經指示警政署要來處理，那也有企業家說看了心裡很難過，他說願意先捐出一些電擊棒的用品，讓我們警察同仁在最急需的這些地方來試試看，我也感謝這位朋友，那我也趕緊跟署長做聯繫，因為這部分比較專業，我雖然是部長 ，但這部分比較專業我還是要跟署長做聯繫。」

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