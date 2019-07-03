快訊／台鐵嘉義站自強號「車廂砍人」　網友：超恐怖！地板都血

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記者趙蔡州、鄒鎮宇／綜合報導

嘉義台鐵站3日晚間發生「砍人事件」，有網友在PTT貼出照片表示，他的同事在嘉義站遇到有瘋子隨機捅人，差點被捅到，該位瘋子要去做筆錄了。該名網友還補充，幹超恐怖的！車廂地板都血！

根據《臺鐵簡訊》消息，台鐵3日晚間20:42、誤點14分到嘉義站的152次自強號，因為第4車廂發生有旅客糾紛，經鐵路警察上車處理，該旅客持刀攻擊該名警察，導致警員受傷，當場「臟器外露」，立即被送往醫院急救；行兇的乘客隨後也被制伏。

▲嘉義台鐵站3日晚間發生「砍人事件」。（圖／翻攝自臉書）

經記者致電鐵路警察局求證，鐵路警察局表示確有此事，目前有一名警員受傷送醫，衝突原因仍在釐清。

臺鐵消息，152次自強號因為警方蒐證需要約3小時，因此152次旅客全部換乘374次至彰化站後轉乘，由彰化另外編組特開152次。

鐵路警察嘉義站所長丁勝豐表示，列車3日晚間20:42到站後，現場的員警則立刻上車處理，並且與失控的乘客發生糾紛，乘客就突然拿出刀子朝一名警員腹部刺一刀，其他旅客及站務人員見狀則幫忙制止，目前受傷的警員已經送醫搶救。

▲台鐵持刀砍殺警員，警員目前送醫搶救中。（圖／翻攝警員臉書）

152次自強號傅姓列車長表示，他發現鄭男沒有買車票，就要求對方到嘉義站下車，對方原本也說好，但當列車快要抵達嘉義站後，鄭男竟然跑到第4車廂咆哮，其他乘客就幫忙通報鐵路警察上車處理，「這個時候他（鄭男）的手上還沒有拿出刀子」。



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▼受傷警員被抬出送醫的畫面。（圖／翻攝自臉書）