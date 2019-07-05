搭捷運板南線登太空！男士品牌結合科幻AR打造星際列車　今夏最狂！

▲今夏最酷「星際列車」啟程！不只吸睛好拍，還能讓你動動手指，搭車通勤不無聊！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

男士洗面乳廠商妮維雅就是狂！在捷運板南線打造星際列車，還設計了科幻的AR互動遊戲，貫徹滿滿「以黑擊黑洗去黑標籤」的黑哲學，擄獲不少乘客的目光！

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▲今夏最酷炫！NIVEA MEN星際列車啟程。（圖／記者姜國輝攝）

▲NIVEA MEN星際列車充滿科幻感。（圖／品牌提供）

進入車廂滿是用手機互相拍照， 體驗AR遊戲的民眾，實地訪問不斷張望端詳的乘客這一次車廂帶給他的感覺，乘客:「這個列車非常酷炫、科幻，主題性很強，一踏入車廂就很驚豔，特別是天花板的設計，感覺車廂好像在外太空飄移，是男生喜歡的情境，會多花時間看一下！」

▼天花板的設計，令民眾有仿若在太空漂移的感覺。（圖／品牌提供）





這班星際列車不只吸睛好拍，還能讓你動動手指，搭車通勤不無聊！只要打開手機，簡單掃描QR Code，就可以玩AR互動遊戲，比起靜態的捷運車廂設計，又多了點趣味噱頭，也藉由互動方式傳達品牌精神，讓大家跟著NIVEA MEN星際列車登上太空，挑戰用洗面乳攻擊以黑擊黑，對抗看不見的暗黑宇宙人。





▲▼手機掃描QR Code，還可以玩AR互動遊戲。（圖／記者姜國輝攝）





車廂內除了吸睛好拍的星際列車設計，還貼心的規畫了最佳拍攝角度， 讓喜愛拍照的民眾不亦樂乎。記者採訪在車廂內擺足各種姿勢拍照的情侶，女生:「這款遊戲真的是男女通吃！根據地板最佳拍攝角度照相，整個畫面都是電光，拍照超酷！」、男生:「而且對準車窗後還可以開始玩射擊遊戲，根本就抓住男女生的心。」科幻感十足的星際列車，結合時下正夯的AR技術，不只吸引男性目光，也能滿足愛拍美照的女性，創新行銷手法男女通吃！





▲▼星際列車+科技AR，創新行銷男女通吃。（圖／記者姜國輝攝）

想傳達給消費者的概念標語在這一次的星際列車設計上隨處可見，讓不少乘客覺得很有感。訪問一位不停拿手機拍照的乘客「我覺得整個列車氛圍都還滿帥的！地上那個『以黑擊黑洗去黑標籤』的標語滿吸引我，很符合我這個年紀男生的心情，感覺是要貫徹一個打擊厭世的態度！」





▲醒目的『以黑擊黑洗去黑標籤』標語非常吸引乘客。（圖／記者姜國輝攝）





▲乘客對於NIVEA本次要溝通的概念很有感。（圖／品牌提供）

NIVEA MEN Deep深極炭系列藉著這一次的星際列車，主要想和民眾溝通一個態度

[用自信的酷黑清爽，反擊社會的黑暗面，洗去現實的黑髒汙，撕去黑標籤，洗去髒髒的厭世臉！從星際列車下車後，將以清爽、自信的態度面對一切挑戰。]

品牌以黑擊黑，給年輕族群希望與勇氣，也成功打進消費者的心。

▼（圖／品牌提供）



