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男童捷運留下「大灘濕濕記號」　爺爺回罵：憋不住了怎麽辦？

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▲▼男童捷運上尿尿，爺爺懟乘客:他憋不住了你說怎麽辦。（圖／翻攝自《楚天都市報》）

▲男童捷運上尿尿遭指責，爺爺反懟乘客。（圖／翻攝自《楚天都市報》）

大陸中心／綜合報導

湖北省武漢市一位頭髮花白的老人和孫子近日搭捷運時，因孫子尿急，竟然直接讓孩子尿在車廂裡，留下了「大灘濕濕記號」，被同車廂乘客發現指責後，沒有道歉還淡定怒罵乘客，「他憋不住了你說能怎麼辦？」網友傻眼驚呼超沒素質，「解決辦法總有的，在於家長願不願意去做。」

據《楚天都市報》報導，女大生小李（化名）26日傍晚乘坐武漢地鐵2號線，前往高鐵站回家。她上車後，把行李放在一旁，一邊玩手機。過了一會兒，突然有人提醒小李快把行李袋提起來。她扭頭看到一位老人正扶著一位橘色上衣的男童在車廂裡尿尿，連忙把放在地上、已經沾上尿的行李袋提起來。

小李暴怒，「我當時氣壞了，一邊迅速用手機拍了下來，一邊沖著他們大聲質問，『 你們在幹嘛？！怎麼在地鐵上尿？！』」當時，身邊也有乘客跟她一起指出老人的不對。誰知，老人還淡定地讓男童尿完，幫忙穿好褲子後回應，「孩子這麼小，他憋不住了你說怎麼辦？尿在哪？」

不久之後，老人就帶著男童就下了車。小李說，「他們並沒有對地面的尿液做任何清理，尿液由於車輛慣性，已經在地板上流淌了好幾米遠。」後來，她索性站在門邊，提醒每一個上車的人，注意不要踩到。小李氣憤表示，「月台上就有垃圾桶，小朋友如果進站前沒有上廁所，最不濟也要去月台尿在垃圾桶裡吧，怎麼就在滿滿當當的車廂裡隨地小便呢？」

網友傻眼紛紛指責老人太沒素質，「退一萬步說，你孩子尿地上了，應該處理一下道個歉吧，帶個瓶子很困難嗎」、「解決辦法總有的，在於家長願不願意去做」、「孩子不懂事，大人也不懂事」、「一站路還不到5分鐘，每站都有廁所」。

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關鍵字：隨地小便,捷運,武漢地鐵2號線

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