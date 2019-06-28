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夥伴們出發吧！航海王動畫20週年紀念　「五感體驗」特展暑假啟航

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▲ONE PIECE動畫20週年紀念特展，首創「五感體驗」，讓你能化身為魯夫，跟著夥伴一起去冒險。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

熱血、感動、經典不敗！風靡全球，擄獲無數粉絲的航海王動畫，迎來20週年紀念，將在暑假推出第14部劇場版，預告一出，讓眾多海賊迷激動不已！

▲航海王劇場版。（圖／翻攝自東映映画チャンネル）
▲航海王動畫20週年，第14部劇場版未演先轟動。（圖／翻攝自東映映画チャンネル）

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而台灣唯一官方授權的航海王專賣店，今年適逢營運滿5週年，也趁勢推出一系列回饋活動，除了南下屏東海生館打造期間限定快閃店，更與東映動畫合作，舉辦台灣有史以來最盛大的航海王特展。

▲航海王動畫20週年紀念特展。（圖／台灣航海王專賣店提供）
ONE PIECE動畫20週年紀念特展，規模更勝以往。（圖／台灣航海王專賣店提供）

台灣航海王專賣店執行長黃唯表示，這次特別把輕食直接導入，所以輕食區這一塊，是過往航海王特展都沒有出現過的，再加上以「五感體驗」做為架構，從觸覺、視覺、聽覺、知覺、味覺去做串聯，讓看展民眾可以化身為魯夫，融入整個展裡。

▲航海王動畫20週年紀念特展。（圖／台灣航海王專賣店提供）

▲▼在輕食區，能品嚐惡魔果實、宙斯雲等展場限定美食。（圖／台灣航海王專賣店提供）

▲航海王動畫20週年紀念特展。（圖／台灣航海王專賣店提供）

ONE PIECE動畫20週年紀念特展，共有7大展區，規模更勝以往，除了540度環繞劇場，還結合AR特效，讓粉絲能與最愛的海賊夥伴一起同框合影，其中「海賊狂歡區」集合24座大型角色公仔，不但是歷年最多，還有全台唯一高達350公分的巨型BIG MOM將首度亮相！而在輕食區，則能品嚐惡魔果實、宙斯雲，以及魯夫最愛的帶骨肉等等展場限定美食。

▲▼ 航海王動畫20週年 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼多款20週年紀念商品，只有在展場才買得到！（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 航海王動畫20週年 。（圖／記者陳家豪攝）

另外還有限定版喬巴娃娃、限量9人小公仔組，以及多款20週年紀念商品，也只有在展場才買得到，同樣被海賊迷列為必敗收藏。目前ONE PIECE動畫20週年紀念特展預購票，已經在四大超商與博客來開賣，8人夥伴票種隨機出，至於最受歡迎的魯夫票，則在西門町的台灣航海王專賣店獨家販售。

▲▼ 航海王動畫20週年 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼「魯夫限定票」僅在台灣航海王專賣店販售。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 航海王動畫20週年 。（圖／記者陳家豪攝）

「只有這邊才有魯夫票，因為特別喜歡他，所以一定要過來這裡買」學生妹李小姐就是為了魯夫，專程跑一趟。另一位死忠粉絲范先生，則是大手筆一次買9張，要湊齊一整套，他說：「因為我已經在ibon買了8張預售票，之後可以直接兌換草帽8人夥伴紀念票，今天再來專賣店買魯夫票，就可以收集到一整套9人角色的票，畢竟是鐵粉，所以一定有那種強迫症」

▲▼ 航海王動畫20週年 。（圖／記者陳家豪攝）
▲ONE PIECE動畫20週年紀念特展9人夥伴紀念票。（圖／記者陳家豪攝）

如果光看動漫已經無法滿足你的熱血魂，那麼今年暑假千萬別錯過，ONE PIECE動畫20週年紀念特展，20年來的經典動畫場景重現，讓你身歷其境，7月5日在松山文創園區冒險啟航，夥伴就差你一位！

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關鍵字：ONEPIECE動畫20週年紀念特展,航海王,ONEPIECE,東映動畫,台灣航海王專賣店,五感體驗,暑假,松山文創園區

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