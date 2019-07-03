捷運上脫鞋！口罩女橫躺座椅…「一佔就4位」她傻眼　意外引爆鍵盤戰

▲許多人出門都選擇搭捷運。（示意圖／記者李依融攝）

網搜小組／綜合報導

在捷運上會看到各種乘客，一名女網友日前在搭捷運時，忍不住拍下眼前畫面並上傳臉書，文中表示，「小姐妳躺了4個位子，記得刷4次哦！」只見一位女性戴著口罩、脫了鞋後，整個人橫躺在車廂座椅上閉眼休息。沒想到照片意外引發論戰，有人認為女乘客說不定身體不舒服，也有網友說這樣的行為有點沒水準。

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見畫面中的女子身穿粉色上衣、黑色五分褲，肚子上放著黑色包包，戴著口罩並把拖鞋脫掉，整個人屈膝躺在車廂的淡藍色座椅上，一佔就是4個坐位。

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看到這一幕，原PO忍不住表示，「小姐妳躺了4個位子」，隔空提醒對方，悠遊卡「記得刷4次」，也說她是等對方到站、神速起身穿鞋並飛快走出車廂後才發文。

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▲原PO看到一名女子脫鞋躺在車廂位子上。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到，貼文引發網友論戰，有人認為，粉衣女乘客戴著口罩，有可能是身體不舒服，「有時候缺氧腦筋一片空白，已經沒有辦法顧慮別人的想法了」、「看她手的位置，應該肚子很不舒服吧」、「如果遇到身體真的很不舒服的時候根本很難有體力支撐，不躺下真的不行，這是我親身經驗，我本身是洗腎病人，血壓低的時候真的沒辦法起身，連打電話叫救護車都沒辦法」、「我覺得空位子很多，這樣我還能接受。」

但其他網友就說，「就算不舒服，在公眾場所這樣子很太難看也不對吧」、「不舒服應該請人協助，而不是在大眾運輸上這樣躺吧」、「我不舒服也不敢這樣躺」、「看起來像不舒服，只是不舒服應該是靠柱子那邊坐就好，躺這樣真的會讓某些人觀感不好」、「可是如果真的不舒……應該不會連鞋子都脫了，然後腳也放上去吧，直接側身躺下應該會好一點。」

不少人質疑原PO為何不去關心對方，原PO也在留言處表達自己的看法，「就是那個腳讓我……如果如果她側身躺下、明顯表現不舒服，我絕對會去關心她狀況，但這樣把捷運當自家沙發躺（那個腳），加上到站起身飛快出站……」還有網友找出《大眾捷運法》第50條，「有下列情形之一者，處行為人或駕駛人新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰」、「12.躺臥於車廂內或月台上之座椅，不聽勸阻。」

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