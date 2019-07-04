當選就修法抽富人稅　郭台銘「「我一周花不到2萬」

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘4日出席公開活動，具體解釋前一天提出的政策「6歲以下國家養」，將透過富人稅、基金2個財源來實行，而非用自己身家來推動。他強調，他一周花不到2萬元，早在7年前就贊成富人稅。

郭台銘4日上午出席台大醫院台成細胞治療中心遷址揭幕典禮，會後受訪時解釋前一天在電視政見發表會提出的「0到6歲國家養」。他說，每年預算缺口約500億到600億元，主要透過2個財源來推動，一是基金，二是富人稅，而非用他身家去推動。

▲郭台銘與夫人曾馨瑩出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘指出，第一個財源是在不影響勞保、公教保、軍保等6大基金的情況下，另外修法成立基金，而且要「保底抽成」，透過專業管理，除了不賠錢，還要提升4%收益，每年估可增加700億元。第二個財源則是抽「富人稅」，估可增加500億元。

郭台銘表示，稅基要做大，讓有錢人多出一點、回饋社會，也讓稅法公平，若「富人稅」抽得不夠，他可以先墊。有媒體詢問，用自身財產代墊恐不符現行法規？郭回應，台灣之所以不能進步，正是因為有很多法令不合理，而且立法時間冗長，若一切依法辦理、不能創新突破，那他當總統一點意思也沒有，「我要做改變的總統」。

▲郭台銘會後受訪，具體解釋政策財源從何而來。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘說，若他當選總統，會把健康醫療產業列為「新十大建設」的首要建設，因為台灣醫療科技產業實力堅強，應該轉型做健康大產業，不要只做手機，像是細胞治療、幹細胞及免疫治療等，每年產值都有幾兆美元，若發展一條龍計畫，台灣有很好的機會。

郭台銘指出，既然同婚法案都能3個月內通過，那「0到6歲國家養」攸關國家未來主人翁，相關修法也應該能很快進行，畢竟投資孩子就是投資國家未來。