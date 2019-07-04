Yahoo民調／國家養發酵？　政見會後郭台銘電爆韓國瑜

▲國民黨第三場國政願景發表會，郭台銘、韓國瑜。（合成圖／中天電視提供）

政治中心／綜合報導

國民黨3日舉行第3場「國政願景電視發表會」，國民黨總統初選參選人郭台銘重申「0到6歲孩子國家幫忙養」政見，甚至發下豪語「不夠用我先墊！散盡家產在所不惜」。網路媒體4日公布最新民調，顯示郭台銘在三項關鍵指標中都贏過其他國民黨總統初選參選人。

根據《Yahoo民調》統計，超過8千位網友投票顯示，郭台銘在「政見會表現」、「電話民調支持度」及「最有機會代表黨選2020」等民調中，都領先其他國民黨總統初選參選人。

在「國民黨第3場國政願景發表會，您認為誰的表現最好？」這題中，郭台銘獲得36%支持度，其次依序是韓國瑜23.4％、朱立倫15％、周錫瑋2.2％、張亞中1.8％。

接著是「國民黨7月8日起到15日止將實施電話民調，如果您接到民調電話，您會說您支持誰？」，郭台銘獲得38％支持度，其次依序是韓國瑜26.5％、朱立倫9.6％、張亞中2.9％、周錫瑋1.7％。

最後是「國民黨3場政見會後，您認為誰最有機會代表國民黨參選2020？」郭台銘獲得35.2％支持度，其次依序是韓國瑜28.9％、朱立倫8.7％、張亞中2.7％、周錫瑋0.8％。

郭台銘在政見會中承諾，萬一提出籌措財源的方法不如預期，會為這政策負責，假如籌措的財源不夠，「那我也會用我自己的財產先拿來墊支，這也代表我有信心我絕對可以做得到。」

郭台銘再次宣示，「投資孩子就是投資國家的未來，所以，如果我當選中華民國總統，在我任內 零到六歲的小孩，國家一起幫你養的政策一定會實施、一定會實現！就算是散盡家產，也在所不惜。」