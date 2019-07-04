蔡英文：我不說大話、不講發大財　但讓人民每天進步

▲總統蔡英文 。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日前往新北先嗇宮參拜時表示，民進黨政府執政3年多，有很多朋友感受到執政很辛苦、很多困難，現在是三年有成，她懂經濟發展也照顧人民，強調自己不會講大話，不會說「發大財」，但會讓人民每天都有進步，都比昨天生活更好。

蔡英文首先表示，她才到新竹新豐跟豬農談了很多事，台灣在1997年因為口蹄疫損失1700億，而養豬的產業也掉了大半，但經過3年的努力，在7月1日拔針成功，且向國際申請讓台灣從此為非口蹄疫疫區。

蔡英文表示，政府花了很多心血，第一線公務人員都非常盡心盡力，讓口蹄疫在台灣消失，這是政府有決心做一件事，讓執政團隊全心全力做，把20多年來幾個政府沒有辦法解決的事情解決。

在台灣經濟上，蔡英文表示，現在台灣經濟基礎比以前要強健，現在是跟全世界所有國家往來，自己的內需也能支撐經濟成長；在她接任時，是四小龍最後一名，今年是經濟成長率四小龍第一名。

蔡英文表示，在野黨說經濟發展沒有感覺，但五月報稅很多人都有感覺，而長照2.0也做得很好，老人家在家裡只要打1966就會有人來幫忙洗澡、換藥。

在年輕人生育問題上，蔡英文說，政府給年輕人租金補助，也蓋了社會住宅，在8月1日開始時，在公立幼兒園方面，家長只要付2500元，其他都由政府來支付；她強調，抽公立很難，但是到她第二任滿，5年之內就會增加3000個班，讓8萬個小朋友可以上學。

在債務問題方面，蔡英文說，她並沒有增加很多債務，舉債也比以前政府要少，在去年決算時還有累積剩餘1080億，是近20年來第一次歲入跟歲出平衡。