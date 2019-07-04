拉攏台青支持　柯文哲金山座談掛保證：有什麼需要幫忙解決

▲台北市長柯文哲在上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，與青年座談。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

台北市長柯文哲出席「2019台北上海城市論壇」，與台青、台商交流成為重點，今（4日）上午主論壇舉辦後，柯文哲中午前往上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，與台青座談，除建議貿易戰背景下，台商應找到自身定位外，也掛保證建立北市與大陸台青聯絡管道，「只要你們有什麼需要，匯集起來我們幫忙解決」。

柯文哲從金山假日酒店主論壇會場離開後，前往金山海峽兩岸青年創業基地與近30位台青共進午餐、意見交流，接著「青創家提問」環節開放媒體入場。

▲柯文哲與台青合影。（圖／17創聯盟提供）

根據轉述，柯文哲在開場時就和台青提到，面對中美貿易戰風險以及紅色供應鏈崛起，台灣產業應該找到自身的優勢定位，不然「怎麼會有競爭力」；面對台青希望北市府出面搭橋，匯集力量爭取商機，柯文哲則掛保證，表示將建立北市與大陸台青溝通管道，可以匯集意見。

面對在上海執業的台灣青年律師張伯男提問，北市府對兩岸青創合作是否有合作想法、規劃，柯文哲也說，有什麼需要，「我們都會幫忙」。

但他進一步闡述自身對台灣產業發展的立場，表示如果大家只因為看好市場，通通搬到大陸，那「台灣不就被掏空了？」認為台灣不能在做OEM、ODM，因為拚不過東南亞，可循以色列、新加坡等模式，在國際產業鏈中找到自身的優勢定位，台商亦能扮演兩岸產業合作的媒介。

▲台青林佩霓向柯文哲提問。（圖／記者陳政錄攝，下同）

經營黑沃咖啡品牌的林佩霓提問，台灣餐飲業者善於在海外單打獨鬥，但對青年來說，希望能用政府的力量整合資源，共同聯名、結合創意打整合行銷。

對此，柯文哲首先舉台灣產的食物，有不少都沒有吃完被浪費掉為例，轉而提到產品不應該求產量，要把單價提高，譬如食品基本要有無毒生產履歷、多元行銷包裝等，不然「每一斤都差不多」，「進入紅海市場還不如進入藍海市場」。

針對兩岸體育賽事，包括街舞等年輕人次文化等交流議題，柯文哲也說，將持續加大交流力度，他也有跟上海市場應勇提到，要多提出一些方式，促進大陸中學生來台灣畢業旅行，或是鼓勵台灣青年在大陸的發展。

值得注意的是，由於柯文哲被視為台灣2020大選的潛在人選，因此他本次的大陸行，是否意味爭取台商、台青支持備受關注，而觀察現場台青與柯互動熱絡，對於「柯式幽默」，現場台青也相當買單，會後更一一與柯合影留念。

據瞭解，2015年適逢大陸推創新創業，並推動兩岸交流，上海市金山區揭牌成立上海（金山）台灣中小企業產業園、海峽兩岸青年創業基地，並每年舉辦兩岸青年創業大賽，包括由台企聯常務副會長林子凱主持，輔導台青創業的的17創聯盟，亦進駐金山工業區於內。

林子凱表示，其實日前17創聯盟就曾前往台北市府，與柯文哲見面，今天聽到柯文哲對於支持台灣青年發展的正面表述，他們也相當期待。至於柯可能參選2020，他說，不論柯文哲是以什麼位子、什麼角度幫助台青，只要是正面的，他們都樂觀其成。

▼金山海峽兩岸青年創業基地，展示台青成果。