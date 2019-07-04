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just do it！新北城鄉局走入偏鄉　培養石門在地「小小城市夢想家 」

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▲▼新北城鄉局走入偏鄉　培養石門在地「小小城市夢想家 」。（圖／新北市政府提供）

▲just do it！新北城鄉局走入偏鄉，培養石門在地「小小城市夢想家 」（圖／新北市政府提供）

生活中心／台北報導

新北市政府城鄉發展局為推動都市計畫向下扎根政策，深入地方培養在地「小小城市夢想家」，以敢想、敢講、敢做的思考模式，從瞭解在地出發，進而對城鄉規劃有更深刻的認識。

從106年開始，新北市政府城鄉發展局在石門、鶯歌、八里、萬里區等偏鄉地區，舉辦向下扎根的規劃營隊，考量家長在暑假多半因為工作無法陪伴孩童，希望能藉由這個活動，讓小朋友更認識自己的家鄉，從小開始培養城鄉規劃的概念，也希望未來小朋友長大之後，有機會回到家鄉，為地方帶來更好的影響。

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▲▼新北城鄉局走入偏鄉　培養石門在地「小小城市夢想家 」。（圖／新北市政府提供）

▲培養觀察空間人、事、物、獨立思考、團隊工作及解決問題能力。（圖／新北市政府提供）

「這個活動辦得很好玩，我們家小朋友已經來參加第二屆了。」陪同小朋友一起來參與的家長開心的說。城鄉局以寓教於樂的形式，透過精心設計、有趣、好玩的教案，帶領學童跟隨專業空間規劃人員，認識生活所在地的環境脈絡，發掘周邊環境問題，培養觀察空間人、事、物、獨立思考、團隊工作及解決問題能力，期望以此引導未來主人翁創造更美好的都市。

新北市政府城鄉發展局局長黃一平表示，過去於都市計畫規劃過程中，甚少考量孩童對於在地空間規劃的想法，透過「小小城市夢想家」的活動，不僅讓市府能貼近地方民眾對於地區規劃的想法，更落實民眾參與機制外，培養未來主人翁對於都市規劃的想法及思考邏輯。

藉由本次活動，認識災害防災桌遊、石門大富翁、模擬城市、城市小旅、大聲說出我的夢想、打造社區新亮點等豐富又有趣的課程等著小朋友來發掘，相信參與過的人一定收穫滿滿，未來城鄉發展局將持續推出相關創新活動。

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關鍵字：新北城鄉局,小小城市夢想家,新北市政府,石門,鶯歌,八里,萬里

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