剃髮、火烤烙印虐死「南港殺強」　3嫌判賠喪葬費105萬

▲虐死南港殺強的3名凶嫌須賠償105萬元的喪葬費用。（資料照／記者柳名耕攝）



記者陳豐德／新北報導

綽號「南港殺強」的竹聯幫南堂南賢會的前會長陳智強，因為傳播經濟利益糾紛，2018年6月遭擄走，押至新北嬰歌的鐵皮屋內圍毆，並以剃髮、燒紅鐵條烙印等方式凌虐致死，由於陳男死後家中只剩下老母一人，友人替他提起侵權行為損害賠償，法院判決被告3人得支付105萬餘元等喪葬費用，讓陳男後事得以圓滿。

35歲陳智強是竹聯幫南堂南賢會的前會長，2017年4月出獄後經營傳播公司，與另一名闕姓應召站業者是好友。同年底關男因為利益糾紛找來「南港殺強」陳男帶小弟到場談判，由於陳男態度強硬，雙方因此結怨，美鷹會成員甚至在外放話要陳男性命。

事後美鷹會為了打探陳男行蹤，暗中在陳男車底裝設GPS，以掌控陳男行蹤；2018月23日中午李灝、李志嘉、陳柏安前往南港區興中立體停車場埋伏，趁陳男取車時立即以頭套蓋布袋，圍毆後強押上車，載往新北市鶯歌區的鐵皮屋內凌虐。

▼竹聯幫南堂南賢會副會長陳智強最後身影。（圖／記者柳名耕翻攝）



法院調查，凌虐的過程中，兇嫌持電剪剃掉陳男頭髮後，再用瓦斯噴燈燒紅鐵門拉桿，烙燙陳男背部、臀部，甚至有使用瓦斯噴燈直接火烤凌虐，以球棒等物輪流毆打，虐待3小時最後以黑色膠帶將其勒斃並棄屍。

地院一審認為3人主動投案，符合自首規定，依照殺人罪減刑，判3人各11年至14年徒刑；但上訴到高院二審時法官則認為兇嫌手段兇殘，改判各12年至18年徒刑。

「殺強」死後家裡只剩老母一人，無力替他支付喪葬費，闕姓友人為此出面代他請求侵權賠償，包含塔位費用及骨灰位、牌位永久管理費、禮儀用品費及喪葬費用等，殯葬費用共計105萬9500元，且附上相關單位所開的發票，法院審理後判被告3人需全額賠償。

▼ 殺強的座車車底被安裝GPS。（圖／記者趙永博攝）

