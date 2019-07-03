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22年堅持找到學生優勢！南華高中「一個都不能少，尋找被遺忘的奇葩」

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▲一個都不能少，南華高中尋找被遺忘的奇葩。（圖／南華高中提供。）

▲一個都不能少，南華高中尋找被遺忘的奇葩。（圖／南華高中提供／下同。）

生活中心／綜合報導

位於台北市公館鬧區的南華高中，看似一間不起眼的小小高中，22年以來堅持照顧體制後10%的學子，匠心獨具造就了許多曾經被遺忘的奇葩，而這些感人的學生成功故事年年躍出，一步一腳印堅持走別人不敢走的路；灑下別人丟棄的種子，漸漸看見道路上曙光冉冉；種子結實粒粒，許多學生在南華畢業後不論升學或就業，在各個領域發光發熱，找到自己亮麗舞台的一片天。

在升學方面每年皆有繁星考上國立科大的優秀學子，就業方面更是有跨國創業家、音樂家、創作歌手、公益團體發起人、大學教授、旅行業達人等等。南華高中莊惠安校長說，「我們努力的在做一件事-找到每一個孩子的優勢與亮點」，打破了傳統以成績學業為導向的教育，透過與學生關係的建立、教學方式的活潑創新、以鼓勵取代評斷，讓來到南華的孩子重新拾起自信，有了盡情揮灑的舞台。

學校轉學生歷年佔比高達70%，就讀於時尚造型科的陳燕妮同學，因為平時必須與媽媽一起到菜市場販賣水果，於二年級轉學到南華就讀半天班，來到南華後燕妮提及最大的改變就是「更加獨立、更加能做好時間的管理與分配」。同樣就讀時尚造型科的蔡長紘同學，原本對學習毫無興趣，在轉學到南華後，透過老師的引導漸漸重拾對美髮的興趣，亦經常於賽事中得獎，長紘提到，「在南華，因為同學來自於各個不同年齡與背景，思想相當成熟也懂得彼此尊重；而南華的老師更是都把學生當成自己的家人、朋友，真的很喜歡南華！」就讀於觀光科的吳宥育同學，原本就讀汽修科，因身材高壯的原因，較不易在此領域有好的學習成效，一度自暴自棄，轉學到南華後，家長與學校的不離不棄讓宥育開始轉變，宥育感念，「南華真的很不一樣，從校長、教官、老師，各個都非常關心學生，噓寒問暖真心理解每一個學生，不像一般學校，只在乎成績，你功課好，老師就對你好；你功課不好，老師可能就對你有偏見」。宥育的學習狀況漸入佳境，也擬定了考大學的目標，平時課餘就在通化夜市幫忙父母賣九份芋園，相當孝順！莊校長欣慰地說，「教育最大的動力就是看見這些學習歷程較為艱辛的孩子，透過南華這個有溫度的校園，重燃學習熱誠，重新找回這些孩子的與眾不同。」

▲一個都不能少，南華高中尋找被遺忘的奇葩。（圖／南華高中提供。）

請繼續往下閱讀...

▲南華高中榮獲「臺北市108學年度特殊優良校長」。

一直以來教育大多關注前10%的學生，對後10%學生提供的幫助卻很少，在教育體制裡常有一群不適應體制而轉學的學生，大多來自於原學習領域適應不良或有更大困難；更有一些孩子因為家庭經濟因素需要半工半讀，而無法在正規高中就學，這些「有故事的孩子」，背後伴隨各種不同需要與問題，然而社會上對於這些孩子仍然有著一套制式的偏見，成績差、不學好、標新立異、沒前途等等，若沒有學校與老師願意拉他們一把，他們將何去何從？其實，他們只是需要被高度關懷的孩子。

除了轉學生輔導外，在中輟復學部份，南華高中也曾獲頒國教署「兒少學籍轉銜及復學教育執行績效卓著」獎，長年關注中輟學生議題，思考台灣教育體制的變革，期許提供學生重返校園繼續學業，並取得高中文憑而努力，獲頒獎項正是對學校教育理念的肯定與鼓勵。在新住民就學方面，前瞻性的開創新住民的就學管道，新住民就讀南華高中除了享有免學費以外，在校成績優異還有獎學金可領，希望能藉此提升新住民教育水平，讓新住民及下一代獲得更好的生活品質。

招生至今，新住民學生人數與日俱增，來自大陸、香港、緬甸、越南等等，近四年來幫助超過300位新住民順利完成高中學歷，彼此儼然成為一股互相扶持向上的菁英團體。而針對中低收家庭，近四年也幫助了近700位的學子，使其順利安心就讀高中，南華彈性的半天班、平日二日班學制以及全體師長耐心愛心的包容接納，體現落實了教育最根本的價值，創造了這群特殊學子無限的可能。

南華高中莊惠安校長於今年榮獲「臺北市108學年度特殊優良校長」，這是有史以來第一所進修學校的校長獲獎，代表著這22年來全體師生在特殊輔導教育的堅持與努力，終於被看見以及肯定，校長說，「我們期盼的不是學生們考上哪所大學，而是畢業過了五年、十年後，這些學子在各個士農工商領域自信的立足與發展，南華的校長是特殊優良校長，代表著南華也是一所特殊優良的高中。」

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