家庭律師就任扶輪總監　鄭文燦再忙都要來

▲鄭文燦透露，接任國際扶輪3502地區總監的楊肅欣律師(中），是他10幾年的家庭法律顧問。（圖／國際扶輪3502地區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年6月底、7月初，是全台各個的國際扶輪社團，舉行社長「交接、就職」的日子。國際扶輪3502地區日前於桃園區舉行地區總監就任典禮，市長鄭文燦到場參加並透露，接任總監的楊肅欣律師，是達觀法律事務所所長，也是他10幾年的家庭法律顧問，再忙也要來；對於各個扶輪社多年來，出錢、出力、出時間做公益，力表肯定。

▲鄭文燦肯定扶輪人對社會的貢獻。（圖／國際扶輪3502地區提供）

楊肅欣是金門子弟，接任國際扶輪地區總監是金門旅外子弟第一位；曾任桃園青創會理事長、桃園北區扶輪社社長、桃園律師公會理事長的楊肅欣表示，加入扶輪將近25年，因親身參與社區服務，感受「服務越多、收獲越多」的真締。

▲國際扶輪3502地區今年團隊名稱為飛越團隊。▼鄭文燦出席就職晚會。（圖／國際扶輪3502地區提供）

楊肅欣並以「四個如果」來形容接任此次總監職務的「結果」。他說，如果國際扶輪3500地區沒有分為3501地區與3502地區、如果沒有PDG Peter給的黑官法務長、如果沒有桃園北區社PP Bike的臨門一腳，當然，如果沒有太太Doris「沒有反對」的支持，今天接任2019-20扶輪總監職務的人，應該不是他。所以，充滿不確定性的人生，才是有趣的人生。

▲國際扶輪3502地區今年起手式為Give me Five。（圖／國際扶輪3502地區提供）



國際扶輪3502地區總監暨《飛躍團隊》就職晚會中，2日晚間於桃園區皇家薇庭會館舉行，楊肅欣也針對國際扶輪今年的主題「扶輪連結世界」表示，連結是扶輪的根基，扶輪組織互相連結的力量，是獨一無二緊密，期扶輪人與社區和專業網絡連結，建立持久的人際關係，並藉由服務活動，與有意以行動改善世界的人士分享價值觀；和需要我們協助的人士連結，改善各地的生活。