鄭文燦提「三個不變」立場　盼Lamigo續留桃園主場

▲鄭文燦希望Lamigo續留桃園主場。（圖／翻攝鄭文燦臉書）



政治中心／綜合報導

中華職棒Lamigo桃猿隊3日傳出易主消息，震驚職棒圈，未來是否仍以桃園為主場還是未知數。對此，桃園市長鄭文燦下午在臉書發文表示不捨，並提出「三個不變」的立場，希望球隊能繼續留在桃園。

鄭文燦表示，對於Lamigo傳出易主的消息感到不捨，「因為Lamigo已經是桃園人生活的一部分」，強調達市府「三個不變」的立場：對Lamigo球隊的支持不會變，市府與球隊的合作不會變，球隊要以桃園國際棒球場為主場也不會變。

鄭文燦說，「支持在地球團，支持屬地主義，是我不變的立場」，如果有新的大型企業要挹注Lamigo桃猿隊，雖不捨，但仍尊重球團的選擇，但會要求球隊留在桃園，也希望接手的企業能夠發揮正面的社會形象，能夠永續經營，與我們一樣熱愛棒球。

鄭文燦讚Lamigo是中職最強的球隊，「我們有最棒的球員與教練團，最熱情的球迷，最傲人的戰績」，始終以Lamigo桃猿隊為榮，這麼多年來，與Lamigo一起經歷大大小小的挑戰克服了各項困難，包括更新LED看板、周圍停車交通的改善，機場捷運的通車更是讓外縣市的球迷更方便進場看球。

鄭文燦非常感謝劉保佑董事長與劉玠廷領隊這幾年來的付出，感謝所有球員及教練團的奮力打拚，你們的努力，讓球隊成為桃園的驕傲，在桃園人的心中有著無可取代的地位，不管未來會遇到多少困難，相信桃猿隊未來一定會繼續在桃園球場擊出一支又一支的全壘打，「我們都是10號隊友，桃猿最強！」

▲Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）