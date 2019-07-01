桃園會展中心簽訂代辦協議　鄭文燦籲投資桃園趁現在

▲經濟部長沈榮津、桃園市長鄭文燦共同簽訂「桃園會展中心代辦協議書」。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於高鐵桃園青埔站區內的「桃園會展中心」，1日於市府舉行「簽訂代辦協議書暨起跑」儀式。市長鄭文燦表示，桃園會展中心工程總經費約41億，預計明(2020)年動工。未來將結合亞洲．矽谷創新園區、國際觀光旅館等周邊開發計畫，做為全球行銷平台。鄭文燦強調，桃園正站在歷史的起跑點上，看好台灣、投資桃園，要趁現在。

▲經濟部和桃市府舉行「桃園會展中心簽訂代辦協議書暨起跑」儀式。（圖／市政府提供）

經濟部長沈榮津表示，對於桃園市政府團隊如期如質完成興建桃園會展中心，深具信心，經濟部也將全力提供工程所需的協助，相較於台北世貿展覽館屬於大型展覽場地，桃園會展中心則提供非常舒適的中型會議及展覽場地，相信可發揮極佳的綜合效益，帶動台灣經濟發展。

▲「桃園會展中心」外觀模擬示意圖。（圖／市政府提供）

鄭文燦表示，桃園會展中心工程總經費全由經濟部出資，桃園市政府負責興建，基地位於機場捷運A19站旁，約2.87公頃土地，具備交通便利、相較於雙北地區租金成本較低等優勢。

▲位於高鐵桃園青埔站區內的「桃園會展中心」。（圖／市政府提供）



桃園會展中心為地上4層、地下2層之建物，總樓地板面積7萬6,120平方公尺，分別設置會議室和展覽空間，預計最快今(2019)年8月完成PCM招標，年底完成統包工程招標作業，明(2020)年正式動工。

▲位於高鐵桃園青埔站區內的「桃園會展中心」。（圖／市政府提供）

定位為中型會議場館的桃園會展中心，目前空間規劃以會議為主、展覽為輔，內部會議空間規劃設置2,000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間及多功能集會空間1間；展覽館部分則規劃600個攤位空間；同時設置700席汽車停車位、600席機車停車位及相關卸貨平台，並規劃餐飲空間及零售商店；大型活動最多可容納6,000人，具備實用性及多元功能，將滿足工商界的需求，提供商業、服務業、電子業、高科技展覽、企業尾牙、宴客等大型活動空間，帶動桃園會展產業發展。