林管處響應節能低碳　原電動巴士業者優先續約服務不間斷

▲林務局於阿里山國家森林遊樂區內引進電動巴士作。（圖／林務局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應政府節能減碳政策，林務局嘉義林區管理處2014年，委託加成交通股份有限公司營運阿里山國家森林遊樂區內遊園導覽服務，鑒於契約期將屆滿，且該公司營運績效良好，因而取得優先定約資格，且經行政院農業委員會同意授權，雙方由林管處張岱處長及加成公司阿里山營業所鄭榮華董事長代表完成簽約。

▲▼ 林務局於阿里山國家森林遊樂區內引進電動巴士作為遊客導覽用，林管處張岱處長(圖右一)及加成公司阿里山營業所鄭榮華董事長代表完成簽約。（圖／林務局提供）

阿里山國家森林遊樂區自2015年4月成功通過高海拔、高濕度及坡度等考驗，全面採用電動中型巴士作為遊園導覽車種，每年可減少322.75公噸的碳排放量，創造低碳、環保、綠能的阿里山。

▲▼ 林務局於阿里山國家森林遊樂區內引進電動巴士作為遊客導覽用，也是全台最高海拔電動巴士。（圖／林務局提供）

林管處與加成公司公私協力營運成果顯著，更於2016年榮獲財政部第14屆民間參與公共建設金擘獎-政府機關團隊獎、民間經營團隊獎之優等獎的肯定，本次簽約代表政府機構與民間企業持續攜手合作，期許再提升阿里山的旅遊品質，共創公部門、民間企業與遊客三贏的未來。

炎炎夏日，歡迎民眾前往阿里山國家森林遊樂區避暑，除了可造訪全台最高海拔電動車的祝山林道秘境，與迷霧中的王者-帝雉相遇，漫步於高山植物園及具備360度環繞視野的小笠原山觀景台，亦可前往姊妹潭、沼平公園、詩詞步道、櫻之道(天空步道)，享受清靜森林浴，或選擇沿著三代木步道往舟之橋方向前行，聆聽阿里山溪支流演奏出的自然樂章，夏季的阿里山提供您不一樣的風貌，園區提供多樣遊程建議，遊客可上山林悠遊網查詢

（網址：https://recreation.forest.gov.tw/index.aspx）。