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小7「高雄啤酒音樂節」要來了！康是美「MEN GO SHINE」助陣

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▲▼ 康是美全新5人團體「MEN GO SHINE」 。（圖／業者提供）

▲統一美麗事業助陣shine爆啤酒節。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接暑假來臨，許多活動接連開跑，其中邁入第11年的「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，則將於7月5日至7日一連3天，在高雄夢時代購物中心正對面廣場登場。除了海內外二十三大知名啤酒品牌參與，統一集團美麗事業「康是美」全新5人團體「MEN GO SHINE」，也首度加入啤酒節陣容。

舉辦超過十年的「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，規模不斷擴大，參與人數屢創新高，已成為南台灣最大型戶外啤酒音樂活動。活動期間，亦邀請國內外知名樂團及歌手共17組，同台演奏飆唱，包含楊丞琳、泫雅、吳青峰等。

統一集團表示，康是美全新5人團體「MEN GO SHINE」，今年首度加入啤酒節陣容，並選在7月6日14：00啤酒節活動前，於高雄夢時代購物中心的時尚1號門市進行發表會。另高雄夢時代購物中心集合近40個餐飲品牌，活動期間只要憑啤酒音樂節票根，即可享受各式美食優惠。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 康是美全新5人團體「MEN GO SHINE」 。（圖／業者提供）

另外，屈臣氏則於7/4至7/31推出夏特賣優惠，集合600件商品祭出任挑任選第2件5折，全店滿1500元（折扣後）送100元商品提貨券、醫美商品滿2800元（折扣後）送300元商品提貨券、開架彩妝商品85折、精選髮類商品第2件7折等多項好康。同時，屈臣氏還針對會員推出加碼抽獎活動，期間不限金額消費登錄發票，即可抽85度C蛋糕即享券。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,高雄啤酒音樂節,康是美

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