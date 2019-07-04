「0到6歲國家養做得到」　董念台：讓台灣人驕傲一次吧！

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出「0到6歲國家養」的想法，遭質疑開空頭支票，3日政見會上更針對此議題與前新北市長朱立倫交鋒。對此，討債專家董念台4日表示，台灣的實力是有可能做得到「國家養」，更何況是由國際企業家郭台銘所提出的治國政見，大家一起努力，「讓台灣人驕傲一次吧！」

郭台銘提出「0到6歲國家養」的政見，屢遭質疑「錢從哪裡來？」，他於3日政見會上說，「不夠用我先墊！散盡家產在所不惜」，卻遭朱立倫狠酸，郭台銘應該請專家了解一下可不可行，「針對郭台銘剛才承諾他願意以自己的財產墊支，但是以郭台銘的身家也只能負責一年左右，這也是蠻嚴重的事情！」

對此，董念台於臉書呼籲，「國家養」的議題一定要成為全民共識，他雖不懂國家大政，但也知道台灣的實力是有可能做的到「國家養」，更何況是由國際企業家郭台銘所提出的治國政見！

董念台指出，台灣在藍綠執政時期，有不少「圖利財團」之工程，又有多少不需建設的「工程發包」，單是這種假藉建設之名，所浪費的錢項，就不知有多少？我們的國防軍購，只要用點心，隨便也能省個百來億，我們的凱子外交，硬是要東摳西省，更是一個可觀的數目！

董念台說，台灣「貪汙市場」之所以能存在，乃是政客與財團「發財」之捷徑，若是執法嚴謹，想必也能省下不少預算，若是再增「富人稅」，以及郭董所說的其他配套措施，好像也可以有千億以上，就以上項諸多事務做起點，再配上不怕得罪人的郭台銘，堅信定能拼湊個「大數目」，若再能夠認真執行，似乎「國家養」幼童，也是有可能做得到！

他並呼籲大家上下一條心，共同為我們的下一代努力，若此政策施行，「必會為『台灣人』的驕傲。」