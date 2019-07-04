狂摸護理師大腿10秒！色伯被抓包惱羞...譙3字經：又不是鑲金　醫院也要賠

▲護理師被男子伸鹹豬手摸大腿。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／台北報導

一名67歲林姓男子2014年帶著96歲的媽媽前往台北慈濟醫院洗腎，卻趁機伸出鹹豬手摸女護理師大腿，還譙對方「X你娘」、「又不是鑲金的」等話，行徑相當惡劣，除刑事責任外，台北地方法院據性騷擾部分判醫院及林男應連帶賠償21萬餘元；公然侮辱部分則要求林男及院方擇一賠償10萬元，可上訴。

根據判決書，女護理師雯雯（化名）主張，事發時她擔任洗腎室的護理師。林男2014年10月初竟趁著陪母親到洗腎室時，在她毫無防備的情況下，伸手摸雯雯右大腿內側5至10秒。

雯雯被林男的舉動給嚇到，立馬怒斥他，「你這樣讓我覺得非常不舒服，你這樣非常不尊重我的護理專業！」但林男卻一副無關緊要的樣子，連一句道歉都沒有。

院方得知消息後，更換其他護理師來照料林男母親，沒想到林男卻被此舉給激怒了，在洗腎室見到雯雯，竟咆哮「你又不是鑲金的，我只不過摸妳一下，有什麼了不起，摸一下就拿翹」、「妳以為妳長得很美嗎？送我都不要」、「X妳娘」。

▲林男在洗腎室對雯雯大聲咆哮。（圖／免費圖庫pxhere）

事後雯雯向院方通報性騷擾事件，沒想到院方卻要她與林男和解，並撤回刑事告訴，讓她感到相當不滿，決定在提起民事告訴向林男求償的同時，也要求院方負起連帶責任，索賠111萬餘元。

法院審理時，林男辯稱是氣憤雯雯沒有善盡照顧病患職責才會咆哮，又因對方當場哭訴受到性騷擾，才會反駁「妳送我我都不要」，強調沒有用三字經辱罵雯雯；台北慈濟醫院則表示，事發後雯雯拒絕調區，而院方有指示相關單位進一步調查，已善盡處理責任。

但法官審理後認為，性騷擾部分需林男與院方應連帶賠償21萬餘元；公然侮辱部分，林男出言辱罵，院方未即時通報性騷擾案件，顯示教育訓練不足，或對職場性騷擾事件處理觀念消極或不正確，其中一方須賠償雯雯10萬元。

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