「哇塞」原來是髒話！《博恩秀》判決指單純國罵不應受罰

▲《博恩夜夜秀》主持人曾博恩辱罵同事三字經獲判無罪。（圖為資料照／翻攝STR NETWORK YOUTUBE）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理《博恩秀》主持人曾博恩故意辱罵同事三字經案，除了以曾博恩沒有侮辱犯意等理由判決無罪外，同時舉例國人常說的「哇塞」其實源於閩南語的四字經，許多國罵現在只是發語詞，不應直接成為判斷是否構成公然侮辱的理由，而公然侮辱罪的構成要件只要適度限縮，配合阻卻違法適用，就應無違憲疑慮。

《博恩秀》一案是由台北地院刑10庭審判長林孟皇，與陪席法官蔡英雌、受命法官趙書郁組成合議庭審理，針對曾博恩主張，公然侮辱罪可能侵害到《憲法》保障的言論自由，而有違憲之虞，合議庭在判決理由指出，現行司法實務對公然侮辱罪的構成要件過於開放，若不妥慎衡量，「有可能過度侵犯人民的言論自由，造成大量『以刑逼民』的濫訴情況。」

▲《博恩秀》公然侮辱案由審判長林孟皇組成的北院刑10庭完成判決。(資料照)

判決指出，公然侮辱罪的構成要件，應該要限縮在「侵害人性尊嚴的普遍性社會名譽」，應該是在宗教、性別等事項，對特定人所發表的仇恨或歧視言論，不能像是三字經一樣，光是讓人聽了不舒服，就依公然侮辱罪除罰。

合議庭舉例，閩南語中的「我駛」，早期意涵是「我駛你X」，在現今台灣社會卻已演變成國語的「哇塞」，僅作為驚訝的發語詞，其他許多國罵也已經弱化，被當成無異議的發語詞，不能被斷章取義成為判罪的根據。

此外，合議庭認為，除了限縮公然侮辱罪的構成要件外，再加上《刑法》第311條規定，因善意發表言論且是出於自衛、對可受公評之事為適當評論等阻卻違法事由，公然侮辱罪就沒有違憲之虞了。

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