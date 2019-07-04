四川宜賓規模5.6極淺層地震　成都、重慶強烈震感：最少搖22秒！

▲四川宜賓發生地震。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

四川近日大小地震不斷，四川宜賓市今（4）日早上連兩震，10時17分發生規模5.6地震，過8分鐘後再度發生規模3.1地震，成都、重慶、樂山、德陽等多地震感明顯，更有市民家中電視被震壞。

根據中國地震台網正式測定： 07月04日10時17分在四川宜賓市珙縣（北緯28.41度，東經104.74度）發生規模5.6地震，震源深度8公里；10時25分在四川宜賓市珙縣（北緯28.40度，東經104.77度）發生規模3.1地震，震源深度8公里。

許多大陸網友在地震後紛紛表示，「重慶直接被搖醒了」、「太嚇人了。樂山人民本來想跑的。在下暴雨。算了。」、「它咋個又來了！宜賓18樓明顯，門又哐哐響，這次搖得有點久，太黑人了1551」、「最少搖了22秒以上，我數著的，人在宜賓震感強烈」。

珙縣官方通報，截至11點為止，暫未收到人民受傷消息，相關部門正在逐步排查中，經過本次地震後，原本受損房屋情況更嚴重，具體災情還在調查中。

四川宜賓近來地震不斷，17日晚間發生芮氏規模6.0強震，造成13人死亡、200人受傷；22日晚間也陸續發生地震，其中宜賓市珙縣於晚間10點29分傳出5.4級地震，23日早上8點28分也發生4.6級地震，造成31人受傷。