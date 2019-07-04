涉嫌暴力破壞立法會！　港警逮28名示威者「最小14歲」

▲警方近日再度逮捕28人。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港立法會1日遭到反送中示威者佔領，並且破壞大樓內部設備，震驚世界。對此，香港警察以涉嫌藏有攻擊性武器、非法集會、襲警、公開警員資料等多項罪行，將28人逮捕歸案，其中年齡最小的僅14歲。

據《香港電台》報導，針對1日早上在立法會大樓一帶的暴力事件，警方將11男1女逮捕；而這12名「反送中」示威者年齡介於14至36歲，企圖阻止升旗禮進行並做出一連串相關行動，被警方認定，涉嫌藏有攻擊性武器、非法集會、襲警、妨礙警務人員執行職務，甚至違反《1995年飛航（香港）令》。

▲香港「七一遊行」。（圖／達志影像／美聯社）

另外，香港一名被外界稱為「畫家」潘姓男子，在6月21日包圍警察總部，隨後又在1日晚間衝擊及強行進入立法會綜合大樓，這些舉動涉及襲警、刑事毀壞、在公眾地方行為不檢，以及強行進入等罪名，日前也被警方通宵扣查。

由於「反送中」風波引起警民衝突不斷，香港立法會議員何君堯在6月30日在添馬公園舉行集會，支持香港員警維持秩序，甚至連知名港星梁家輝、譚詠麟等人也相繼出席。在這場「撐警集會」期間發生了多起暴力案件，警方也對事件進行追究，以涉嫌藏有攻擊性武器、襲擊造成身體傷害、普通襲擊，以及在公共場合打架等罪名，將年齡介於20至72歲的5男1女拘捕。

▲梁家輝挺港警。（圖／翻攝自巴士的報）

《香港電台》報導指出，另外有9名被捕者涉嫌在網路上公開警員資料、不誠實取用電腦，以及刑事損壞等行為遭到舉報。網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，在收到800宗相關警務人員的舉報，包括公開警員和其家人的全名、身份證號碼及住址等，甚至還收到大量滋擾的來電及死亡恐嚇。

據悉，這9名被捕者為7男2女，年齡介於16歲至40歲之間。莫俊傑表示，這些人未經使用者同意，擅自曝光個人資料、攻擊警方網站等，均屬刑事罪行。此外，警方也強烈譴責相關行為，並且表示「不排除拘捕更多人」。