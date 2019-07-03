反送中示威者大肆破壞立法會　新華社：絕不姑息暴力分子須依法嚴懲

▲反送中示威者佔領立法會。（圖／路透，下同）



大陸中心／綜合報導

香港立法會1日遭到反送中示威者闖入佔領，並大肆破壞內部設備。對此，大陸官媒新華社發社論強調，暴力分子的嚴重違法行為，是對「一國兩制」底線的公然挑戰，必須依法嚴懲，更要維護香港繁榮穩定，「無論什麼人都不能以撕裂社會、破壞法治為代價追求所謂政治目的」。

社論指出，「7月1日是香港各界人士紀念香港回歸祖國的喜慶日子，但是一些極端激進分子以暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，是對香港法治的極大挑釁和踐踏，嚴重破壞了香港的社會安定，並受到各界的共同譴責。」

法治一向是香港社會所珍惜的核心價值理念，但極端激進分子卻以反對特區政府有關條例修訂為藉口，暴力衝擊立法機構。文章續稱，「這種嚴重違法行為是對一國兩制底線的公然挑戰，對這些暴力分子，絕不能姑息；對這樣的行徑，必須依法嚴懲」。

文章呼籲，立法會衝擊事件警醒廣大香港市民，「要像愛護眼睛一樣維護香港的法治，像珍惜生命一樣珍惜香港的繁榮穩定」，香港市民應堅定支持特區政府和警方依法履行職責，警惕少數人別有用心趁機製造混亂，堅決防範「外國勢力損害中國主權安全和香港繁榮穩定的圖謀」。

▲示威者將立法會大樓撞破。（圖／達志影像／美聯社）



最後，文章表示，堅信在中央政府和全體香港市民的支持下，香港必定繼續保持繁榮穩定，「『一國兩制』的偉大實踐必定不斷取得新的碩果」。