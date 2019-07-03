　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反送中示威者大肆破壞立法會　新華社：絕不姑息暴力分子須依法嚴懲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼七一遊行,反送中,逃犯條例,立法會。（圖／路透）

▲反送中示威者佔領立法會。（圖／路透，下同）

大陸中心／綜合報導

香港立法會1日遭到反送中示威者闖入佔領，並大肆破壞內部設備。對此，大陸官媒新華社發社論強調，暴力分子的嚴重違法行為，是對「一國兩制」底線的公然挑戰，必須依法嚴懲，更要維護香港繁榮穩定，「無論什麼人都不能以撕裂社會、破壞法治為代價追求所謂政治目的」。

社論指出，「7月1日是香港各界人士紀念香港回歸祖國的喜慶日子，但是一些極端激進分子以暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，是對香港法治的極大挑釁和踐踏，嚴重破壞了香港的社會安定，並受到各界的共同譴責。」

▲▼香港「七一遊行」,反送中遊行,逃犯條例,立法會,玻璃門,示威者。（圖／路透）

法治一向是香港社會所珍惜的核心價值理念，但極端激進分子卻以反對特區政府有關條例修訂為藉口，暴力衝擊立法機構。文章續稱，「這種嚴重違法行為是對一國兩制底線的公然挑戰，對這些暴力分子，絕不能姑息；對這樣的行徑，必須依法嚴懲」。

文章呼籲，立法會衝擊事件警醒廣大香港市民，「要像愛護眼睛一樣維護香港的法治，像珍惜生命一樣珍惜香港的繁榮穩定」，香港市民應堅定支持特區政府和警方依法履行職責，警惕少數人別有用心趁機製造混亂，堅決防範「外國勢力損害中國主權安全和香港繁榮穩定的圖謀」。

▲示威者將立法會大樓撞破。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼示威者將立法會大樓撞破。（圖／達志影像／美聯社）

最後，文章表示，堅信在中央政府和全體香港市民的支持下，香港必定繼續保持繁榮穩定，「『一國兩制』的偉大實踐必定不斷取得新的碩果」。

ET快訊
想拍少女風被嫌臉太老！她赴韓進行「史詩級」改造…正翻卻過不了
LIVE／國民黨政見會終極場　五人激戰對決國家財經議題
屈臣氏買保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬

關鍵字：反送中,新華社,立法會,示威

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反送中示威者大肆破壞立法會　新華社：絕不姑息暴力分子須依法嚴懲

「一腳踢暈對手」奪鑽石金腰帶　練喻軒續約館長：月底台灣見！

「沒和同事吃午飯」被主管罵不合群　女傻眼：一搭話就介紹男友！

大陸AI公司發布「步態識别系統」　看走路風格就能知道你是誰！

腦漿流滿地！7歲童目睹媽媽被滅火器「高空爆頭」…兇手竟是10歲鄰居

江蘇釋1600實習職缺　臺生暑期赴陸就業特訓營啟動

社交機器人＋DNA數據存儲　世界經濟論壇公佈十大新興技術

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

3年賺的比在台8年多！陸吸台半導體人才西進拚超越西方

影／酒駕男裝病送醫...渾身扭動病床上演「抽搐吐舌」　醫生：別再演了

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

反送中示威者大肆破壞立法會　新華社：絕不姑息暴力分子須依法嚴懲

「一腳踢暈對手」奪鑽石金腰帶　練喻軒續約館長：月底台灣見！

「沒和同事吃午飯」被主管罵不合群　女傻眼：一搭話就介紹男友！

大陸AI公司發布「步態識别系統」　看走路風格就能知道你是誰！

腦漿流滿地！7歲童目睹媽媽被滅火器「高空爆頭」…兇手竟是10歲鄰居

江蘇釋1600實習職缺　臺生暑期赴陸就業特訓營啟動

社交機器人＋DNA數據存儲　世界經濟論壇公佈十大新興技術

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

3年賺的比在台8年多！陸吸台半導體人才西進拚超越西方

影／酒駕男裝病送醫...渾身扭動病床上演「抽搐吐舌」　醫生：別再演了

【英語多益通】酒駕「連坐處罰」上路英文怎麼說？

馬志翔「沒避孕」想拚2個！鳳小岳帶3歲兒逛市場風靡婆媽

日職／悶！王柏融3打數無安打提前退場　中斷連3戰安打

屏東龍捲風災損救助　違章建築不得申請

蔡英文到竹縣「愛將鄭朝方全程缺席」　立委戰讓人「看攏某」

Lala高中打3份工「錢被爸賭光」洗一次頭賺25元...手爛掉：他嫌錢很少

單線道路通了！汐止秀山路經半天搶災已可通車　侯友宜：仍需留意

林佩瑤被偷拍傻眼：拍太醜了吧！大方認愛名廚「對我很好」

中職／劉玠廷坦言虧損嚴重　決定轉賣「父親也很反覆」

網傳「林鄭要求解放軍介入反送中」　港府：對失實報導「深表遺憾」

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

廈門散打王被點穴！　當場倒地抽..

陸拳擊冠軍約戰館長　嗆聲片曝光

7歲童目睹媽媽被滅火器高空爆頭

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

女兒外遇產子！嬤氣炸「抱孫」丟..

百度CEO李彥宏演講　觀眾突衝..

年輕人妻「車震」外送員　被夫抓..

每天喝一瓶酒！78歲男長出「巫..

她抱怨室友不洗澡　網友回應了

13歲少女拒賣淫　遭頭塞馬桶逼..

翻男友手機見「男男激情圖」　她..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

搭計程車遇老司機 女高中..

更多熱門

相關新聞

破壞立法會　港警掌握10人罪證

香港民陣「七一遊行」攻入立法會，還佔領了議會廳。香港立法會主席梁君彥2日表示，「對暴力行為予以最嚴厲的譴責，因大樓受損十分嚴重，立法會未來兩星期不能舉行會議。」另外，香港警方就涉及「反送中」的暴力事件已掌握至少10人罪證，很快會採取拘捕行動。

人民日報：反送中挑戰一國兩制底線

英：中英聯合聲明並非歷史文件

大陸選手參賽　陸媒看好《聲林之王2》影響力

西方聲援反送中　耿爽回應

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液慘死！

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面