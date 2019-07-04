華為P30 Pro拆解揭密！陸企零件佔近4成「美企只佔0.9%」

▲華為旗艦手機P30 PRO。（圖／資料照）

記者朱世凱／綜合報導

華為P30 Pro是該公司目前正火紅的手機機種，根據日本研究機構「Fomalhaut Techno Solutions」拆解分析，P30 Pro內部共有1631個零組件，來自美國企業的零組件僅15個，佔0.9%；來自日本企業的零組件數量為869個，佔比53.2%，佔總成本23%；至於中國企業則是80個，佔比4.9%，佔總成本38.1%。

資料顯示，華為P30 Pro總成本僅363.83美元（約新台幣1.1萬元），其中日本企業供應的零組件數量最多，為869個，佔比達到53.2%，佔總成本23%；中國企業則提供80個零組件，總成本佔比最高，約為38.1%。此外，南韓企業提供了562個零組件，台灣企業則提供83個。

值得一提的是，P30 Pro當中來自美國企業的零組件只有15個，佔比為0.9%。如果以零組件的數量排名，前4大地區的廠商分別是日本、南韓、台灣、中國、美國；若用零組件成本佔比排名，則是中國、日本、美國、台灣、南韓。

▼華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

資料也指出，P30 Pro的OLED螢幕是由京東方科技集團提供，是整機最高的成本元件，約84美元（約新台幣2600元）；接下來是美光科技（Micron Technology）的DRAM記憶體晶片，成本為40.96美元（約新台幣1268元）；第三與第四分別為30美元（約新台幣932元）的麒麟980晶片和28.16美元（約新台幣875元）的三星快閃記憶體。

陸媒報導分析，隨著國際貿易市場的動盪，華為手機一度被外界看衰，包含華為本身都認為自家手機在海外市場將大受影響，不過最終仍表現出色；目前P30系列全球出貨量已經超過1000萬支，在歐洲和中國市場銷售的也異常出色，特別是中國市場，單月銷量就超過了200萬支。