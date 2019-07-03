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對中國的零部件有信心 任正非：華為已適應遭美國敵視的新時代

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▲▼華為。（圖／CFP）

▲川普日前允許美國企業銷售設備給華為。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普在習川會後表示，美國企業應該被允許「繼續向華為出售產品」。華為創始人任正非就川普「解禁」華為回應，現在對使用中國和其他國家製造的零部件的能力非常有信心，「這不會對華為業務產生太大影響，因為已經適應了遭美國敵視的新時代。」

據英國《金融時報》報導，任正非認為，「總統的聲明對美國企業來說是件好事，華為也願意繼續購買美國公司的產品，但我們沒看到這對我們目前所做的事有太大影響，我們仍將專注做好自己的工作。」

任正非指出，「美國給我們製造這些困難，其實是在幫助我們。」報導還說，在川普作出最新表態前，他就在受訪時強調了華為自力更生的原則。

美中貿易談判停擺7周後重啟，川普同意不再對剩餘3000億美元中國產品加稅，並放寬對華為制裁禁令。中國也同意在談判期間，購買大量美國食品與農產品。中國外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍表示，「如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的。 」

《華盛頓郵報》此前報導，現階段評斷貿易戰是否休兵還太早，進口美國農產品是中方一直以來都想要的結果，而且購買的量仍是未知數；另一方面，川普同意放寬華為限制的決定，也代表著有意把華為納入貿易談判，「毫無疑問，中方是此次會面的贏家。」

只不過，彭博分析，川普放寬華為禁令、不再加徵關稅的舉動，意味著出售美國產品是他比較重視的一部分，看重美國企業利益的程度大於科技戰。

▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：任正非,華為,中美貿易戰,川普,習川會

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