琳賽蘿涵上傳裸體自拍照慶生　得罪「光」所有穆斯林！

▲「茶包女」琳賽蘿涵在IG上傳全祼自拍照，慶祝33歲生日。(圖／翻攝自IG@Lindsay Lohan)

國際中心／綜合報導

不知不覺，童星出身、原本青春妖嬈的好萊塢「茶包女王」琳賽羅涵(Lindsay Lohan) ，如今已經是熟女了。為了慶祝自己的33歲生日(7月2日)，周二她在Instagram上傳了一張全祼坐在臥室地板上、利用鏡子反映拍下的自拍照。

但是這張照片卻讓她的不少粉絲十分光火。原因是：之前深受酒精、藥物困擾的她，2017年時，在《早安英國》(Good Morning Britain)節目裡，親口告訴主持人皮爾斯摩根(Piers Morgan)和蘇珊娜芮德(Susanna Reid)說，她正在努力對性、毒品和酗酒說不。而且正在考慮皈依伊斯蘭教。

不久前，憑著在MTV台播出的實境秀《蘿涵的海灘俱樂部》(Lohan's Beach Club)，讓她再度嘗到走紅滋味。她的Instagram官方帳號上，如今擁有高達770萬名絲粉。

琳賽至今尚未證實她是否已是穆斯林。但很多粉絲以為她己經是。因此當周二她上傳上述裸體自拍照來慶祝自己生日時，仍然讓許多粉絲感到氣憤。 一名粉粉諷刺她說：「以為你已經皈依伊斯蘭教了。」另一名網友說：「說好的伊斯蘭孜呢？」

不過也有許多人爭先恐後讚美這位紅髮美女。其中一人說：「生日服裝(裸體)女王。」還有一人說：「祝最辣的辣妹子生日快樂。」

▲琳賽蘿涵憑著實境秀《蘿涵的海灘俱樂部》再度嘗到走紅滋味。(圖／翻攝自IG@Lindsay Lohan)