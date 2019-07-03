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4歲兒玩耍撞頭命危　夫婦沿路「三步拜六步跪」求神開恩　他秒鼻酸衝去載

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▲台南一對夫婦冒雨以三步一拜六步一跪方式，為在加護病房住院的兒子消災祈福。（圖／讀者提供，下同）

▲台南一對夫婦冒雨以三步一拜六步一跪方式，為在加護病房住院的兒子消災祈福。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南一對夫婦7月2日下午冒雨從永康奇美醫院，以三步一拜六步一跪方式往市區步行，此舉引起「全台白龍庵安慶堂五瘟宮」林姓信徒注意，特地上前關心，得知該夫婦有名4歲兒子，不慎頭部受創住院命危，才跪拜祈福消災，立即將夫婦載到五瘟宮，向五毒神祈求救人，一擲3聖筊應允後，夫妻沈重心情才稍緩解。

林姓信徒轉述，這對夫妻育有4歲和1歲4月兒子，上週日近午小兄弟在家玩耍，2人爬上爬下，家長制止卻不聽，其中大兒子頭部不慎撞到木製衣櫃櫃角，哭鬧找媽媽，原本以為沒事，不料不久之後，大兒子突然出現嘔吐情況，夫婦馬上將兒子永康奇美醫院急診，因腦出血馬上緊急開刀清除血塊，惟目前昏迷指數3，尚未脫離險境。

這對夫婦及小姑等人到醫院加護病房探視孩子，傷心自責，一路冒著雨從奇美醫院，三步一拜六步一跪方式，欲前公園路玉皇宮，跪求玉皇上帝開恩赦罪救孩子。

▲台南一對夫婦冒雨以三步一拜六步一跪方式，為在加護病房住院的兒子消災祈福。（圖／讀者提供，下同）

林姓信徒表示，他去奇美醫院探視另位信徒時，有看到這對夫婦以跪拜方式從奇美醫院出來，其小姑在一旁徒步陪同，當時看到就覺得奇怪，心裡暗想如果有緣能再遇到對方，他要詢問對方原委。

等他探視完信徒，開車回程時再次在公園路遇見這對夫婦等人，他馬上下車上前關切，當他得知跪拜是要為住院兒子消災祈福，內心十分感動不忍，他二話不說，即將3人載到五瘟宮，去跪求「五毒神」開恩救人，為孩子消災解厄，經擲筊連獲3聖筊應允相助，夫婦2人心情才稍緩。

▲台南一對夫婦冒雨以三步一拜六步一跪方式，為在加護病房住院的兒子消災祈福。（圖／讀者提供，下同）

林姓信徒說，「全台白龍庵安慶堂五瘟宮」五毒神主公，救過很多昏迷指數3的患者，有的人是到廟裡謝恩時，廟方才獲悉，五毒神主公三聖筊答應助孩子，也希望大眾一起為孩子集氣祈福早日康復。

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關鍵字：愛兒,撞頭,命危,跪拜,消災賜福

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