　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「木恩颱風」最快今晚生成！全台防豪大雨　彭啟明：南部雨下到周末

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今全台水氣多。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

本周全台天氣不穩定！中央氣象局今天（2日）清晨對屏東縣發布「豪雨特報」、花蓮縣、台東縣「大雨特報」。氣象局預報員程川芳表示，今低壓帶影響，各地都有大雨或豪雨發生機率，中部以北要留意午後較明顯短暫雷陣雨；至於位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，最快今晚生成為颱風。天氣風險公司總經理彭啟明則說，南部雨勢會持續下到周末。

程川芳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今南部、宜蘭、花蓮、台東降雨會比較持續，各地高溫估33到35度。他說，本周各地天氣不穩定，今至周四（4日）低壓帶影響水氣較多，南台灣有局部大雨或豪雨；北部本周則偏午後雷陣雨，白天偶爾飄雨比較局部，全台要等到下周天氣才比較回穩。

請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至清晨6時半，降雨集中在南部和東部。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在中西沙島海面，向西北西移動，時速10公里。程川芳說，熱帶低壓最快今晚生成為颱風，但對台灣沒有影響。若成颱將是今年第4號颱風「木恩」（Mun，米克羅尼西亞提供，六月之意）。

氣象局預報，周三（3日）、周四位於南海低壓帶的暖濕空氣，將順著偏南至西南風進入台灣，各地天氣不穩定，南部及東半部地區整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，其中午後這段期間的降雨會較為全面而明顯，各地都有機會出現短時強降雨所造成的局部大雨甚至豪雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼程川芳說，熱帶低壓最快今晚成颱，對台灣沒有影響。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周五（5日）低壓帶進入華南，其環流將誘發西南風的增強，將暖濕的水氣輸送至台灣，中南部天氣持續不穩定，除白天容易有局部大雨外，晚上的雨勢也會較明顯，至於其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。

氣象局指出，周六（6日）至下周一（8日）西南風持續影響，中南部地區水氣偏多，有陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。氣象局提醒，今至下周一低壓帶或西南風影響期間，中南部及東南部地區易有大雨並有局部豪雨發生，其他地區午後易有局部大雨。

氣象局表示，下周二（9日）至下周四（11日）為西南風環境，水氣仍稍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，周三、周四後「很像西南氣流，又不大像，水氣的確是比較多一點點，恐怕會到周末才告一段落。南部雨勢恐怕會持續下到周末，北部容易有午後雷陣雨。」

ET快訊
長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說
木恩颱風最快今晚生成！　全台防豪大雨「南部雨下到周末」
示威者闖立法會！林鄭月娥拒下台批「暴力行為目無法紀」：追究到

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,彭啟明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

罷工第13天！7/2航班異動「取消75班」　長榮將公布11日後新班表

「木恩颱風」最快今晚生成！全台防豪大雨　彭啟明：南部雨下到周末

低壓帶過境「雨彈來襲」　豪雨警戒3天灌全台！準4號颱風木恩發展中

龍捲風轟翻屏東！氣象局說話了「風力遠大於颱風」　還有大雷雨夜襲

長榮勞資7/2重回談判桌！桃空職工凱道辦「挺罷工晚會」

長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說謊

指考天氣悶熱注意午後豪大雨！熱帶低壓恐成颱...路徑曝光

獨立音樂拼台美交流！萬芳等4組女聲　8月前進紐約夏日音樂季

賽車機台初體驗！小一車神妹「方向盤切外內外」完美甩尾　萬人朝聖全驚呆

長榮勞資協商前一天火藥味濃！　雙方「秋後算帳」爭議仍卡關

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

痛風手腳腫脹烈日下呆坐1小時　暖警助男返家：不要急、慢慢走

《怪奇物語》第三季終於要開播　來！一起溫習前2季～秒看懂

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔人：摸我~

罷工第13天！7/2航班異動「取消75班」　長榮將公布11日後新班表

「木恩颱風」最快今晚生成！全台防豪大雨　彭啟明：南部雨下到周末

低壓帶過境「雨彈來襲」　豪雨警戒3天灌全台！準4號颱風木恩發展中

龍捲風轟翻屏東！氣象局說話了「風力遠大於颱風」　還有大雷雨夜襲

長榮勞資7/2重回談判桌！桃空職工凱道辦「挺罷工晚會」

長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說謊

指考天氣悶熱注意午後豪大雨！熱帶低壓恐成颱...路徑曝光

獨立音樂拼台美交流！萬芳等4組女聲　8月前進紐約夏日音樂季

賽車機台初體驗！小一車神妹「方向盤切外內外」完美甩尾　萬人朝聖全驚呆

長榮勞資協商前一天火藥味濃！　雙方「秋後算帳」爭議仍卡關

騙治病強摸人妻下體　渣男「代付2000萬撤裸照」逼嘿咻20次抵債

反送中示威闖立法會　川普評「看了很傷心」：港人是在追求民主

蔡英文出訪加勒比海友邦「過境美國」　美國務院：符合一中政策

《玩具總動員4》夢幻飾品登場！鴨霸兔崽子萌翻、牧羊女戒指求婚必中

不用殺豬殺牛！　未來會有「人造肉」專家揭製作方式

量子占星／7月星座運勢：不凡天蠍只怕耳語、猶豫雙子莫忘初衷

罷工第13天！7/2航班異動「取消75班」　長榮將公布11日後新班表

「木恩颱風」最快今晚生成！全台防豪大雨　彭啟明：南部雨下到周末

溫網／謝淑薇力克前法網冠軍歐絲塔潘寇　挺進64強

玩家傻眼！《爐石戰記》全球竟隨陸版和諧卡牌美術圖

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

18金釵記者會落淚！網爆：工會..

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌..

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

龍捲風轟翻屏東！　氣象局說話了

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

醫院電梯開關10次　大夜護理師..

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回..

「要跟我回家？」安靜汪突激動叫

4號颱風「木恩」不排除生成影響..

長榮18金釵講到哭！「承受非常..

長榮勞資7/2協商　工會赴凱道..

古錐嬤「是糖果呀」放冰箱2禮拜..

更多熱門

相關新聞

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

低壓帶持續北移，中央氣象局表示，原位在菲律賓東北方海面的熱帶低壓，因環境不利發展，減弱為低氣壓，但在通過巴士海峽的過程中，於1日晚間至2日開始輸送暖濕水氣至台灣，屏東、花東持續豪雨特報，南台灣整天有陣雨或雷雨，中部以北午後也易有局部豪雨。至於西沙島海面新生成的熱帶低壓，未來也有發展為颱風的趨勢。

龍捲風轟翻屏東！　氣象局說話了

指考天氣悶熱注意豪大雨！熱帶低壓恐成颱

低壓帶挾水氣！屏東、台東大雨特報

熱帶低壓帶水氣！周二起全台防大雨

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

Ruby確診登革熱！現況曝光「像浮屍」

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆轉

爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！

《炮仔聲》陳冠霖「金毛痞子」角色身分曝光　

他目睹2幼女被燒死！鄰聽淒厲哭救：狂喊爸媽開門

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面