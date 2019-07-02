「木恩颱風」最快今晚生成！全台防豪大雨　彭啟明：南部雨下到周末

▲今全台水氣多。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

本周全台天氣不穩定！中央氣象局今天（2日）清晨對屏東縣發布「豪雨特報」、花蓮縣、台東縣「大雨特報」。氣象局預報員程川芳表示，今低壓帶影響，各地都有大雨或豪雨發生機率，中部以北要留意午後較明顯短暫雷陣雨；至於位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，最快今晚生成為颱風。天氣風險公司總經理彭啟明則說，南部雨勢會持續下到周末。

程川芳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今南部、宜蘭、花蓮、台東降雨會比較持續，各地高溫估33到35度。他說，本周各地天氣不穩定，今至周四（4日）低壓帶影響水氣較多，南台灣有局部大雨或豪雨；北部本周則偏午後雷陣雨，白天偶爾飄雨比較局部，全台要等到下周天氣才比較回穩。

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▼今晨0時至清晨6時半，降雨集中在南部和東部。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在中西沙島海面，向西北西移動，時速10公里。程川芳說，熱帶低壓最快今晚生成為颱風，但對台灣沒有影響。若成颱將是今年第4號颱風「木恩」（Mun，米克羅尼西亞提供，六月之意）。

氣象局預報，周三（3日）、周四位於南海低壓帶的暖濕空氣，將順著偏南至西南風進入台灣，各地天氣不穩定，南部及東半部地區整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，其中午後這段期間的降雨會較為全面而明顯，各地都有機會出現短時強降雨所造成的局部大雨甚至豪雨。

▲▼程川芳說，熱帶低壓最快今晚成颱，對台灣沒有影響。

氣象局說，周五（5日）低壓帶進入華南，其環流將誘發西南風的增強，將暖濕的水氣輸送至台灣，中南部天氣持續不穩定，除白天容易有局部大雨外，晚上的雨勢也會較明顯，至於其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。

氣象局指出，周六（6日）至下周一（8日）西南風持續影響，中南部地區水氣偏多，有陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。氣象局提醒，今至下周一低壓帶或西南風影響期間，中南部及東南部地區易有大雨並有局部豪雨發生，其他地區午後易有局部大雨。

氣象局表示，下周二（9日）至下周四（11日）為西南風環境，水氣仍稍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，周三、周四後「很像西南氣流，又不大像，水氣的確是比較多一點點，恐怕會到周末才告一段落。南部雨勢恐怕會持續下到周末，北部容易有午後雷陣雨。」