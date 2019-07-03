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中央出手救高雄登革熱疫情　航太老總爆：國衛院6月就已找上門

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▲▼ 空噴救疫情 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼中央對登革熱疫情的挹注似乎7月才動起來，航太老總爆料「6月份就開始了」。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

高雄登革熱疫情拉警報，市府急需防治經費屢屢向中央對槓，雙方唇槍舌戰你來我往，2日國衛院偕同衛生局找來航太公司以無人機噴灑面積多達2000坪的果菜市場屋頂，看來是美事一樁，但負責此項工作的經緯航太總經理3日自己在臉書要「爆個秘辛」，希望韓國瑜「不用在那委屈什麼」，事實上在6月中時，國衛院早就找上他們進行空中的遙測監控，且中央老早就想為高雄的疫情找出因應的對策。

▲▼ 空噴救疫情 。（圖／記者洪正達攝）

羅正方指出，昨天的空中噴藥是國內首次以無人機進行登革熱防治的創舉，點出果菜市場屋頂間的27條的天溝積水情形相當嚴重，會出面協助也是響應三民區衛生所請託國衛院病媒蚊中心的徵召，三民區衛生所所長陳朝東當天也表明是從事登革熱防治工作19年來的第一次。

不過，羅正方緊接著又說「爆個秘辛」，指出其實6月中旬國衛院早就找他們進行遙測監控的，利用無人機上的傳感器找尋並追蹤大雨過後在疫區大樓頂端，以及屋頂天溝的積水情形，不過有長官擔憂陷入政治口水戰的紛擾，所以選擇低調並努力做事。

其實利用無人機進行遙測監控本來就不是什麼新縣市，國衛院早在2年前就已針對台南登革熱疫區的屋簷排水溝所想出的辦法，上星期就已經在金獅湖市場周邊進行遙測工作，這項創新的應用其實也是「技術者的使命」，從來不向公部門申請經費補助後才去做，羅正方也想對痕國瑜說，其實在疫情控制上，許多人都在默默的努力中，不去立法院做秀也不做政治鬥爭，但市府到了1號才將公文送出，在玩口水戰的當下，許多人都已經在各個角落上努力著，即便高市府有需要，經緯航太同仁即便當義工也會做，分毫不取，希望韓國瑜市長不要在那邊委屈什麼。

▲▼ 羅正方爆料中央早就設法控制疫情 。（圖／翻攝羅正方臉書）

▲航太公司老總在臉書爆料其實中央老早就設法改善高雄的登革熱疫情。（圖／翻攝羅正方臉書）

羅正方也強調，他用局外人的角度看高雄市第一線防疫人員的努力許久，這2年來從陳菊市長的時代，三民區衛生所陳所長早就已經與國衛院合作進行無人機間空作業，即便可進入地下溝渠的機器人「忍者龜」，也早就進入涵洞內探勘孓孓，第一線的防疫人員縱使經過市府易主也沒有藍綠的分別，在各自的崗位上扮演好自己的角色，做該做的事，少花一點時間與口水指責批評，在市政上多努力些，相信大家都會更樂意協助高雄，文末羅正方甚至說「台灣社會絕不缺乏凡事唱衰與批評的人，我們缺的是多一個捲起袖子，去協助找出解決問題的人」。

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關鍵字：登革熱,國衛院.高雄市政府,經緯航太

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