腦漿流滿地！7歲童目睹媽媽被滅火器「高空爆頭」…兇手竟是10歲鄰居

▲39歲的小吃店老闆娘被樓上落下的滅火器爆頭亡。（圖／翻攝自微博 貴陽晚報）



實習記者黃可昀／綜合報導

大陸貴州省貴陽市一棟社區大樓2日下午發生爆頭命案。39歲的小吃店老闆娘袁相會和7歲小兒子在社區內曬馬鈴薯片，怎料天上竟然飛來一瓶滅火器，直接朝她頭部重擊下去，導致她頭破血流，最後傷重不治。警方調查後發現，這瓶滅火器是被人從樓上「丟下來」的，而兇手竟然是年僅10歲的小男孩。

據《貴陽晚報》報導，袁相會2日下午5點正在與小兒子在戶外曬馬鈴薯，意外來的太突然，兩人根本來不及反應，小兒子一回神，媽媽已經倒在地上且頭部爆裂，腦漿都混合著鮮血流了滿地，伴隨著重力加速度落下的滅火器殺傷力太強大，任誰被擊中都難逃死劫。

▲警方透露，兇手就是10歲的鄰居弟弟。



社區居民透露，平常滅火器都是被擺放在走廊，一定是有人將滅火器拿走並從高樓扔下，才會釀成命案。袁相會的18歲大兒子檢查了社區1樓到33樓的所有滅火器，唯獨7樓少了2瓶，而且過去就常常發生有住戶「高空拋物」，他懷疑這次兇手也是住在7樓的慣犯。

管理員指出，其實當天已經有2瓶滅火器被丟下來，大約半小時前就有一瓶從樓上墜落，沒想到第二瓶竟砸中住戶，造成死亡意外。當地警方初步調查發現，兇手就是一名10歲的男童，詳細案發經過仍有待釐清。