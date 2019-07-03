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短裙馬尾按摩師「零死角服務」太惹火！她氣炸：腿開開坐我男友身上

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▲▼短裙按摩師替男友按摩害女網友氣炸。（圖／翻攝自微博爆笑六哥）

▲短裙按摩師穿著清涼，讓女網友看了醋勁大發。（圖／翻攝自微博爆笑六哥，下同）

大陸中心／綜合報導

不少現代人待在辦公室久坐，常常有肩頸痠痛問題，下班就會想到按摩店放鬆一下。最近有一名大陸女網友在微博問「能接受對象找這種穿短裙的按摩嗎？」照片中一名女技師穿著短裙，仔細的在替她男友推拿，但是這名技師身材姣好，也相當敬業的整個人坐到客人身上來按摩，甚至有接觸到較敏感的鼠蹊部，令原PO心裡有點不是滋味，網友也笑說「正經店的按摩師是絕對不會穿短裙的」。

▲▼短裙按摩師替男友按摩害女網友氣炸。（圖／翻攝自微博爆笑六哥）

▲女按摩師的手幾乎快碰到客人私密部位。

從這組照片來看，女技師穿著紫色套裝，下半身是幾乎露出整雙大腿的短裙，她先是細心的按摩著男客人的腿部，之後再慢慢往上帶到腰部、鼠蹊部，最後乾脆整個人跪到客人背上，如此「無死角」的服務讓一旁同行的女友快氣炸，直呼「腿直接岔開坐我對象身上！我在旁邊都這樣，我要是不在旁邊，他們得怎樣啊？」

▲▼短裙按摩師替男友按摩害女網友氣炸。（圖／翻攝自微博爆笑六哥）

▲有網友表示，現在有些按摩店為了吸引客人，女技師都會穿短裙。

網友看完紛紛留言「要是真的想按摩放鬆就不要來這種店，找盲人按摩店，分分鐘讓你上天」、「說實話，這麼按摩我會硬」、「不是應該穿褲子嗎？」「那叫特殊服務」，不過也有人澄清說「我去的一些店壓根沒特殊服務，去了大幾十次了。這可能是吸引顧客吧，反正都是這穿著和動作。」

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短裙馬尾按摩師「零死角服務」！她在旁氣炸：腿開開坐我男友身上

關鍵字：大陸,微博,按摩店

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