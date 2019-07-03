管中閔批「政治追殺」！北檢反擊從未傳訊他：勿作無謂影射

▲北檢澄清，從未就管中閔被告發案件傳訊過管本人。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台大校長管中閔2日到公懲會出庭後，發表個人聲明喊冤，稱「怎麼會有長達一年，對我舖天蓋地的政治抹黑？」「怎麼會有台北地檢署的傳訊？」台北地檢署3日發新聞稿澄清，管中閔相關案件，目前仍在偵辦中，但未曾傳喚過管出庭，北檢語氣強烈地呼籲各界「勿就本案作無謂之影射」。

2018年間，政壇卡管、挺管吵得沸沸湯湯之際，台北地檢署接獲民眾告發，管中閔疑似在台大擔任教職時，涉嫌違法在外兼職、以及台大校長遴選過程涉及犯罪嫌疑，北檢當時曾秘密傳喚相關人士作證，甚至一度傳出，檢察官要傳管親自出庭，但臨時喊卡。

對於管中閔質疑自己遭到政治抹黑，北檢發聲明指出，案件來源是民眾告發，正當性毫無疑義，絕非「政治追殺」或「政治抹黑」；此外，北檢強調，「迄今僅為必要之調查，從未傳訊管」，批管的聲明內容所指「有臺北地檢署的傳訊」云云，顯與事實不符。北檢最後更在新聞稿中呼籲各界理性看待偵查中之司法個案，給予檢察官純淨的辦案空間，勿作無謂之影射，以免混淆焦點、斲傷司法威信。

【其他新聞】

台大醫學院北一女都淪陷！女廁針孔偷拍4年 百人入鏡「依顏值」存檔

「哇塞」原來是髒話！《博恩秀》判決指單純國罵不應受罰

補教名師控高點「偽造授權簽名」！檢請專家驗筆跡 官司首輪結果出爐