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「做0.5天領14萬元」　民進黨議員籲新科立委柯呈枋捐做公益

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▲李天生呼籲柯呈枋捐出薪水公益。（圖／議員李天生提供）

▲李天生呼籲甫當選立委的柯呈枋，捐出薪水做公益。（圖／議員李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

前彰化縣副縣長柯呈枋獲聘擔任台中市政府參事，但當天上午到職，下午隨即請假投入彰化立委補選，僅僅上半天，卻領了納稅錢14萬3766元？民進黨台中市議會黨團總召李天生10日表示，柯對台中沒有貢獻，建議捐出做公益，減少罵名，對此市政府表示尊重，也重申一切均依規處理。

李天生指出，柯呈枋獲聘任出任市府參事，今年1月21日到職，不過當天下午就請假返回彰化競選立委，當選後於3月21日離職，經查，柯任職共37天，不過任期內陸續辦理休假、事假及國旅卡休假，共計36天4小時，實際上班只有0.5天，也就是只有到職日當天上午，不過卻領取台中市民納稅錢14萬3766元。

李天生強調，雖然公務人員有休假、請假的權利，不過柯既然要參加選舉，就不應該前來佔台中市政府參事的職缺，並且領取高薪，遭致「台中騙錢、彰化騙票」的惡名，此外，柯早在去年12月間就表達參選意願，盧秀燕卻仍然聘任，同時辯稱事先並不知情，根本無法讓外界信服，盧上任後離譜的用人政策，接連不斷，實在值得檢討改進。

對於柯呈枋當選立委，李天生表示，尊重彰化縣民的選擇，不過柯對台中市沒有貢獻，在職期間幾乎沒有上班，形同冗員，卻領取高薪，甚至國旅卡福利也沒有放棄，讓台中市民議論紛紛，柯難道沒有一絲愧疚，希望考慮將薪資所得捐贈出來，照顧台中市弱勢團體，留下美名，並有助未來仕途發展。

台中市政府表示，部分民進黨議員刻意忽略人事上的合法規定，也忽視該黨政治人物中亦有多位帶職參選情形，如今卻雙重標準進行批判，對此市府表示尊重，也重申一切均依規處理。

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關鍵字：李天生,柯呈枋

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