快訊／汐止1男子突墜1樓遮雨棚　嚇壞民眾送醫搶救

▲汐止1名男子驚傳墜落1樓遮雨棚，嚇壞一旁路人，緊急報警送醫搶救。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市1名年約50多歲的男子，29日上午11時許，突然從汐止1棟大樓墜落，直接墜到1樓的遮雨棚上，而一旁路人當場嚇壞，緊急報警處理，警消獲報後到場，發現男子已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救，也將釐清男子墜樓原因。

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