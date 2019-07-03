失智老伯癱坐路邊！暖警帶回「越看越面熟」　一查證…原來父子都曾獲助

▲暖心警察幫助失智老伯返家。（圖／取自北市府官網）

實習記者梁家源／台北報導

台北市2名員警日前發現有一位老伯癱坐路旁、身上還有尿騷味，看起來虛弱且快中暑的樣子。警方試著溝通，研判對方應該有失智情形，擔心老翁的安危，便將人帶回派出所查證身分。最後，警員成功聯繫家屬，讓伯伯能平安回到溫暖的家。

台北市政府警察局文山第一分局警員鄒婉琳、呂楚霖日前下午4時在文山區看見一名七旬老翁癱坐在路邊，將人帶回派出所後，趕快送上食物和水充飢，再請他寫下姓名和住址，但老伯寫下的住址卻無人應門。鄒姓員警用盡各種查證方法後，發現這位伯伯和一名警方協助過的周姓精神病患很相像，核對資料後，確認老翁是周姓病患的父親，鄒姓員警馬上興奮地聯絡他的家屬。

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家屬趕到警局後，向員警透露，父親患有帕金森氏症和輕度失智、當天中午吃完飯後出外散步便走失，已在外流浪了4小時，原本想到警局報案，幸好警方迅速找到人，老父親才免於繼續在外日曬、導致中暑。

文山第一分局提醒，「民眾家中若有年長者或身心障礙人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，俾利警方發現時，能第一時間確認走失年長者身分並快速通知家屬。」