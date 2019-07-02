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迷路柴偷放風「討正妹警歡心」狂自拍　副所長FB尋飼主送返家

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▲▼迷路的柴柴「YUKI」被帶進派出所協尋，引正妹女警開心合照。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲迷路的柴柴「YUKI」被帶進派出所協尋，引正妹女警開心合照。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一隻名叫「Yuki」的公柴犬日前從新莊區豐年街走失，方向感不好的牠，要回家也搞錯方向，一路朝北閒晃，跑到3公里外的中平派出所附近，好險被好心民眾帶進所內求助。親人的「Yuki」長相可愛，馬上贏得正妹女警歡心與牠開心合照，而副所長也到臉書地方社團PO文，迅速聯繫上飼主送返「Yuki」。

6月24日上午9時許，柴柴「Yuki」從新莊區豐年街走失，因為民眾看牠戴著項圈且毛色乾淨健康，經研判應為不小心走失，就將牠帶進派出所內安置招領。

▼飼主在地方社團PO文協尋愛犬。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼迷路的柴柴「YUKI」被帶進派出所協尋，引正妹女警開心合照。（圖／記者陳豐德翻攝）

中平派出所副所長黃心廉在臉書「狗狗走失協尋互助」及「愛‧新莊」等社團，試圖搜尋是否有尋狗貼文。果不其然，順利發現其主人正在PO文協尋走失的「Yuki」。警方立即聯絡失主，並協助將「Yuki」載返家，與主人團聚。

警員林隴正表示，該柴犬「Yuki」在派出所期間非常乖巧，不會亂吠且安靜待在陽台一隅，因外型可愛非常討人喜歡，也吸引不少員警與其一同合照，大家也被牠逗得超開心。

隨後在副所長黃心廉與警員林隴正的陪同下，「Yuki」得以順利平安回家。其主人表示因當日早上出門時，一時不注意將門縫開太大，「Yuki」才趁機跑出去走失，往後會多加注意，也很感謝警方積極的協助，讓「Yuki」平安回到主人的懷抱。
 ▼在員警的協助下，飼主開心抱回走丟的YUKI。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼迷路的柴柴「YUKI」被帶進派出所協尋，引正妹女警開心合照。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：柴犬,新莊,中平派出所,走失

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