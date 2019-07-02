　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

呂紹瑋／【管案公審】法庭直播，有何不可？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 證人裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公懲會7月2日公開審理管中閔的違法兼職懲戒案，此類社會重大矚目案件應開放法庭直播，讓司法更公開透明。（圖／記者屠惠剛攝）

監察院認定台大校長管中閔在擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次匿名在雜誌上發表文章，每年獲取約65萬元稿費，屬於違法兼職，目前已通過彈劾，送公懲會審理。公懲會於7月2日開第一次準備程序庭，破例主動採取「公開審理」，釋出60個旁聽席次，供民眾申請。

雖有論者將此事指為政治鬥爭，並引《公務員懲戒法》規定，認為公務員懲戒案件的審理，原則上都應該閉門審理，此次公懲會採取公開審理，可能別有居心。然而，在民主法治國家中，法院審理案件應以公開審理為原則，不公開審理才是例外！

法院為何應以公開審理為原則？

司法權具有定紛止爭、節制行政濫權及保障人民利益等，所以審判採取公開審理，允許人民自由聆聽訴訟案件進行，可加強審判公信力、提升司法信賴度、防範審判人員舞弊、增進民眾法律智識等效用。但在部分案件中（例如性侵案件、營業秘密事件等），為了保障特定當事人或特定機密，才可以採取不公開審理。

而這條採取公開或不公開的界線，即是公益與私益兩相權衡後的結果。依照這個脈絡，《公務員懲戒法》第44條規定的公務員懲戒以不公開審理為原則，立法者雖在立法理由中交代是為了「保障公務員名譽及國家機密」，但前者中，公務員的名譽是否一定高於一般人的名譽，仍待商榷；後者，也可以由法院具體依個案特質決定是否不公開，所以公務員懲戒案件，仍應以公開審理為原則，始符合民主國家的要求。

此次公懲會裁定公開審理管中閔案，應值得讚賞，唯一美中不足的是，去年才在司改國是會議決議通過的法庭直播，似乎已被遺忘。

公開審理不夠嗎？為何還要法庭直播？

前大法官許玉秀曾多次公開發表支持法庭直播，並稱「公開透明，已經是民主社會的不歸路」，言之鑿鑿。新聞自由向來是判斷國家民主程度的重要指標，因為有了媒體作為人民眼、耳的延伸，人民自能更積極有效的參與政治、關心政治，以及監督政治。在這個人民參與的環節中，審判當然不能獨外。

隨著科技推演，法庭直播已經不具備技術上的障礙，此由大法官召開憲法法庭及最高法院的死刑辯論，均曾以直播方式審理即可證明。有疑義的是，法庭直播到底會不會一面帶來「滿足言論自由、監督法院、加強司法公信及法治教育」這些優點，卻又一面帶來可怕的危害？

有論者指出，法庭直播會傷害當事人名譽、侵害當事人隱私或違反無罪推定等，例如南港小模姦殺案中曾被冤枉的梁女，如果當時採取法庭直播，梁女可能會在未判決前先接受全民公審，嚴重侵害梁女利益等等。然而，以該案為例，性侵案件本身就是不能公開審理的案件，恰好可以說明法庭直播在特殊案件中應該如何退讓。再者，南港小模姦殺案中的梁女，其實正是無罪推定重要性的適當教材，相信許多鍵盤法官在經歷本案後，應該更能理解，為什麼律師總要站在那些「看起來很可惡」的被告前，吶喊著：「請堅守無罪推定！」

法庭直播，有其優點也有缺點，所以筆者並非贊同將任何案件，不問輕重、不管大小的一律直播審理。但至少在社會矚目的重大案件，或是當案件的公益性已遠遠大於當事人的個人利益時，採取直播式審理，有其必要性。

今日社會，一個重大案件在媒體有限篇幅的報導下，民眾所能見到的往往只有冰山一角，而鍵盤法官們動輒以這片面的認識，將法官指為恐龍，降低司法的公信力。試想一下，如果這類案件採取法庭直播，讓人民參與審判，並見到案件的全貌，那麼法院的判決還能這麼輕易地被濃縮成罪名與量刑而已嗎？

又以筆者的經驗為例：直到開庭才第一次看卷的法官，有之；對當事人動輒嘻笑怒罵的法官，有之；每次開庭台詞不超過三句話（詳如起訴書所載、請依法審理、請從重量刑）的公訴檢察官，有之；自創法律見解或不用心辯護、代理的律師，有之……，如果我們把這些法庭畫面透過適度的、有限制的（或採取轉播方式）呈現在人民面前，難道不是人民之福嗎？

法庭直播，從來都不該只聚焦在案件當事人身上，整個審判活動的過程都有可以被讚揚或檢討之處，這才是民主社會對公開透明的殷殷期盼。

好文推薦

呂紹瑋／【法官法修法】司法與改革的距離還有多遠

呂紹瑋／【我們與惡的距離】善惡之別不是絕對的二分法

呂紹瑋／【限制出境法制化】誰說有權利必有救濟！藏身法治國的限制出境

▲▼呂紹瑋律師●呂紹瑋，亞美法律智權事務所律師，東吳大學法學碩士。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：7/27（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：高潞·以用·巴魕剌（立法委員）
講題：原住民族轉型正義─小英原民政策總體檢
ET快訊
雨彈狂炸！台鐵桃園-鶯歌間「水淹軌面」　雙線暫不通
國小生數學「123456789x72」她秒投降　網曝解答

關鍵字：法律,司改人權,呂紹瑋,法庭直播,管中閔,公懲會,彈劾,台大校長,壹週刊,公務員懲戒法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

快訊／管中閔懲戒案公開審理　創我國司法史紀錄

公懲會「公開審理」管中閔案　柯志恩：政治黑手磨刀霍霍

公懲會將公開審理管中閔　法轉司：支持公開透明的司法

台大又要沒校長？公懲會7/2破天荒「公開審理」管中閔案

呂紹瑋／【管案公審】法庭直播，有何不可？

尤美女／我們一起撐著香港的自由法治，也撐著台灣的民主

大統長基混油波及頂新公司案　頂新幹部逆轉無罪確定

法官法修正三讀　許宗力：揪出傷害司法公正性的不適任法官

吳景欽／【法官法修正】職務法庭的外部委員真的夠外部嗎

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

呂紹瑋／【管案公審】法庭直播，有何不可？

尤美女／我們一起撐著香港的自由法治，也撐著台灣的民主

大統長基混油波及頂新公司案　頂新幹部逆轉無罪確定

法官法修正三讀　許宗力：揪出傷害司法公正性的不適任法官

吳景欽／【法官法修正】職務法庭的外部委員真的夠外部嗎

厚灰雲層破大洞！高雄柴山「環狀雨瀑」籠罩海平面　霧白暴雨狂瀉

「新的政治迫害是深文周納、羅織構陷」　管中閔千字聲明捍衛清白

3歲童「身體狂抽搐、指甲全脫落」　醫誤判妥瑞症...父看電視找到真相

2歲男童打翻熱水壺「全身7%二度燙傷」　幼兒園女老師被判6個月

雲林擴大家庭托顧據點　讓照顧親情與經濟兼顧

聽到背後傳來怪聲...他轉頭驚見「貓頭變長方型」嚇壞急救

頭份永和山水庫前爆水管炸裂5米大坑洞　30人徹夜搶修闢便道

水原一平感性悼念史凱格斯　「謝謝你敞開雙臂歡迎我和大谷...」

台灣人很可憐…他調味料弄一弄「像泡麵」　客竟讚：比牛肉麵名店好吃

「老人穿醫院睡衣」安靜下樓　她夢中印證命案…嚇腿軟：以後怎搭電梯

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

法律熱門新聞

受大統長基波及　頂新幹部無罪確..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

尤美女／香港反送中事件看台灣民..

法官法修法　許宗力：揪出不適任..

何家仰／說好要送的東西能反悔嗎

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

吳景欽／職務法庭外部委員夠外部..

呂紹瑋／從管案公審看法庭直播

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

【被告沒人權】名律：這是事實

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

學界：受刑人仍可做入監前工作

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

更多熱門

相關新聞

快訊／創紀錄！管中閔懲戒案公開審理

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會在2日公開審理，創下首起公開審理的公務員懲戒案例。管中閔在下午2點35分左右來到法院，他在進入法庭前不願多談，預計將在開完庭後發表談話。另外公懲會這次也以證人身分，傳喚當時做出報導的前壹週刊社長裴偉，進行說明。

尤美女／香港反送中事件看台灣民主

被說詐健保　李晶玉告壹週刊獲償30萬

遷怒妻按讚　攜腦麻兒燒炭判刑定讞

前國產局長涉嫌包庇　二審改判5年2月

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面