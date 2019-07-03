期間限定必搶！中華電信「上網吃到飽」每天百元有找　暑假出國超激省

▲暑假是出國旅遊旺季，無論跟團出遊、還是背包客自助，許多人開始計劃要飛出國好好大玩一番。（圖／pakutaso）

消費中心／台北報導

出國旅遊時能隨時連網相當重要，許多民眾會租WiFi分享器或是到當地換SIM卡，然而WiFi分享器的租借流程繁瑣，還要額外準備行動電源，SIM卡的換卡和設定過程也相當麻煩，因此為了讓旅途輕便，選擇「手機原號漫遊」的人越來越多。對此，部落客也在粉專上分享出國上網密技，不論是「愛吃鬼芸芸」還是「廉價航空福利社」或「Hey,我不是程又青,我是 Ivy Chao.」、「流浪老少女恰吉」、「關韶文」等，都紛紛PO文大讚中華電信這次的「夏日搶先GO」漫遊快閃優惠超划算，吃到飽7天688元起，換算下來每天百元有找，而且「原號漫遊」超方便！

許多民眾會租借WiFi分享器或到當地換SIM卡，但使用WiFi分享器還得多準備一顆行動電源隨時充電，同行好友共享還必須大夥綁在一起難以自由行動；而換SIM卡還得手動設定APN超麻煩，步驟錯了就上不了網，也怕搞丟台灣門號的SIM卡。因此現在越來越多民眾選擇手機原號漫遊，「原號漫遊」好處多，台灣廉價航空福利社PO文大讚「手機直接帶出國，免去更換SIM卡的動作，也不用再去設定擾人的APN，更不用再多背一顆笨重的分享器。只要手機還醒著，就能立即直播、打卡、導航、查資料、追劇...，一路玩到底也不用擔心傳輸量會不夠！旅遊中國還能隨時上FB，賴來賴去也不用擔心翻牆翻不過！」

「原號漫遊」有多迷人？愛吃鬼芸芸文說，「原機漫遊最方便，像我這種很粗心的人很容易把原本的SIM卡搞丟，上回在清邁就差點把台灣的SIM卡掉在餐廳，嚇死我了！」、「有次去日本晚上太累洗完澡直接昏迷，WIFI機完全忘記充電超冏，只好一大早就讓它接著也忘記充電、快沒電的行動電源補充電力....搞得我手忙腳亂 ... 如果原機漫遊就沒這困擾啦！」關韶文也說：「旅行絕對不能沒有網路，除了查地圖、查美食、幫助翻譯外，最重要的就是上網打卡，和大家分享我的所見所聞有多美！中華電信這個方案不僅不用換卡、不用背wifi機，更值得誇獎的是，如果你現在申請了，最後如果沒有去旅行，仍然不會跟你收費！」

出國旅遊用換SIM卡的方式雖然也能上網，但不僅設定麻煩，且小小張SIM卡容易弄掉，對長輩來說實屬不便，此外，更慘的是收不到原門號的簡訊，例如線上刷卡、Google／FB登入的安全驗證簡訊。對此，流浪老少女恰吉也分享自己旅遊多國的經驗，「出國換SIM卡最大的困擾就是『收不到原機原號的簡訊』，我線上刷卡需要簡訊密碼認證，此時若使用外國sim卡保證你平地一聲怒吼雷。」由於簡訊都是寄給原門號，若使用「原號漫遊」就不會發生這種窘況了。

中華電信「夏日搶先GO」漫遊快閃優惠掀起KOL狂讚瘋搶，此方案主要針對日本、韓國、香港+澳門、新加坡+馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、柬埔寨等10國，申辦7日吃到飽專案只要688元，換算一天平均僅99元，比預付卡跟分享器還便宜，而且為了讓旅客規劃行程更方便，「香港+澳門」跟「新加坡+馬來西亞」可以合併計算，還可支援熱點分享。而中國、越南、杜拜等國也有優惠，7日上網吃到飽只要788元；至於歐洲也有超殺優惠，美加與紐澳地區上網10天吃到飽不到一千元，只要988元就能無限飆網，隨時與國內親友即時分享渡假生活，完全不用擔心流量問題。

不過，中華電信這次的「夏日搶先GO」為期間限定，6月25日上午10時起至7月5日中午12時止，且僅限在中華電信官網或APP限時申辦，先搶先贏早享受之外，由於最晚可適用到今年10月31日晚上23點，所以假使有計劃在中秋跟國慶連假出遊的旅客，同樣也能使用這項夏日漫遊上網優惠，建議已經確定這段時間要出國的人，可以趁此時先預約辦理，萬一計劃臨時有變動，沒有使用也不會收錢。

另外，這次中華電信還很大心的推出「輕量版」漫遊快閃方案，15天2GB上網量只要588元，包含歐洲、非洲、亞洲轉機地總共64國通通適用！不論是想要出國上網吃到飽，還是只有少量上網需求，都可依個人網路用量選擇高CP值划算方案。出國上網不用煩惱，現在就上網搶購►►►