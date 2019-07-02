　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

放暑假玩一波　五大電信漫遊祭優惠、原號漫遊最低一天20元起

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲暑假是台灣旅遊旺季，五大電信皆推出了原號漫遊優惠，就為了搶搭這波商機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

暑假不僅是旅遊旺季，也是考生們「解放」後的數據用量高峰；為了迎接暑假的到來，五大電信都個別推出了暑期專屬漫遊優惠，就為了搶搭一波暑假商機。

中華電信漫遊快閃優惠　平均一天99元
中華電信率先在官網、App上祭出了「夏日搶先GO」快閃優惠活動，針對日韓、中國、港澳、東南亞、美加、紐澳、歐洲、杜拜等全球各大熱門旅遊地區推出限時早鳥優惠，日韓港澳7天吃到飽688元；美加、紐澳10天吃到飽988元，平均一天只要99元。

即日起至108年7月5日中午12時止，搶先預約「夏日搶先GO」漫遊快閃方案，於108年10月31日前啟用，即可在暑假、中秋或雙十連假等出國旅遊檔期享有上網漫遊優惠。

除了吃到飽優惠外，中華電也推出了輕量型方案，提供前往歐洲、非洲的客戶15日2GB只要588元，於香港等亞洲轉機地可合併數據量計費。針對亞洲熱門旅遊地區，中華電信也推出「輕量型」漫遊上網方案，即日起至108年12月31日止，於中華電信官網或APP申辦，即可享日、韓、港、澳漫遊上網，7天1GB限時優惠149元、2GB 249元；中國1GB 249元、2GB 349元。

台灣大「加量不加價」　漫遊吃到飽1天最低37.5元
而台灣大也針對暑期旅遊需求用戶推出了「4G上網加價購－暑期加量不加價」優惠，為期兩個月，不論是加購上網傳輸量或是購買短期吃到飽的優惠，都可直接加碼升級，其中，上網吃到飽優惠一天最低只要37.5元。

「4G上網加價購－暑期加量不加價」優惠活動，從即日起至8月31日止，原加購費用維持不變，只要350元，上網傳輸量立即由3GB升級為4GB，讓您不必再擔心網速卡卡。同時，有短期上網吃到飽需求的用戶，若購買900元10日吃到飽方案，直接再送5天；若是購買1,500元30日吃到飽方案，則加碼送10天，平均一天只要37.5元，即享有40天上網吃到飽優惠。

遠傳暢遊港/澳/新/馬　原號漫遊一天只要20元
可一次暢遊兩地的香港/澳門、新加坡/馬來西亞，因高CP值而成為台灣人暑期出國的首選；為此，遠傳原號漫遊服務提供用戶「亞洲輕量包」選擇，1GB只要199元，涵蓋8個亞洲熱門旅遊地區，效期長達10天，可跨國累計上網，平均一天只要20元，用戶在出國時也能輕鬆上網、聯繫親友，即時分享旅遊中的美好時光。

遠傳「亞洲輕量包」可暢遊港/澳/新/馬/韓/泰/菲/印等8個熱門旅遊區域，原號漫遊上網10天1GB的費用只要199，平均一日只要20元。1GB流量可使用FB打卡上傳照片約500次、Google Map導航100小時，或是LINE語音通話約2,000分鐘，對於輕量上網旅客而言，1GB已足夠使用。

另外，針對有大量上網需求的旅客，遠傳亦提供漫遊吃到飽方案，每日只要99元起，出國前只要確認開通漫遊上網服務，免申請即可提供用戶每日上網吃到飽的優惠價，不用擔心超額的帳單

台星月租999以上用戶獨享　原號漫遊日租上網吃到飽天天折300
適逢七、八月暑假旅遊旺季，台灣之星也同步祭出超殺國際漫遊優惠；即日起凡新申裝/攜碼/續約申辦月租999元以上4G資費方案的用戶，綁約24或30個月，不僅可享不限速終身上網吃到飽、網內互打免費及網外/市話最高贈送1,200分鐘電話隨你講優惠外，申辦資費後於2019/09/30前至活動官網/APP登記「原號漫遊日租上網吃到飽」優惠並在2019/12/31前預約使用「原號漫遊日租上網吃到飽」服務，即可享日租天天折300元限定優惠，相當於每日只要88元，不限次數、每月最多七天，全球53國區輕鬆遊，免租機換卡、線上自助申請。

亞太漫遊東南亞多國吃到飽一天199
亞太電信針對台灣人最愛東南亞渡假勝地，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓等國家推出超低優惠價。新、馬、泰、印、菲手機原號漫遊每日吃到飽、不限速，只要199元；另外最受廣大網友盛讚的日本、南韓旅遊首選國家，同樣每日吃到飽、不限速只要299元。

另外，若是習慣用Wi-Fi分享器的消費者，亞太電信也提供了WiFun分享器租借服務；而為迎接夏日旅遊旺季，亞太電信WiFun推出日韓上網吃到飽一天99元、中港澳、東南亞上網吃到飽一天139元優惠，不僅提供亞太電信用戶，非亞太電信用戶亦能租借。

ET快訊
雨彈狂炸！台鐵桃園-鶯歌間「水淹軌面」　雙線暫不通
國小生數學「123456789x72」她秒投降　網曝解答

關鍵字：暑假,原號漫遊,中華電信,台灣大哥大,遠傳電信,台灣之星,亞太電信

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

向Walkman致敬！SONY推出40周年紀念影片　緬懷當年聽音樂的新革命

放暑假玩一波　五大電信漫遊祭優惠、原號漫遊最低一天20元起

iPhone再曝光渲染圖！「大正方形+3鏡頭」定案了…果粉見凸起物崩潰

搶攻暑假檔期　智崴i-Ride「飛越美國」台灣首映

蘋果辦「Up Next Live」演唱會　全球7間Apple Store嗨起來

三星高層坦言推Galaxy Fold太過心急　摺疊手機推出時程仍不明朗

影／三星新旗艦Galaxy Note 10於8月7日發表、擬8月底上市

快訊／三星官網釋出Note 10邀請函　8/7於紐約發表

女孩們的新選擇 羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

新iPhone實機外流！　史上最醜「方形3鏡頭」影片大曝光

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

向Walkman致敬！SONY推出40周年紀念影片　緬懷當年聽音樂的新革命

放暑假玩一波　五大電信漫遊祭優惠、原號漫遊最低一天20元起

iPhone再曝光渲染圖！「大正方形+3鏡頭」定案了…果粉見凸起物崩潰

搶攻暑假檔期　智崴i-Ride「飛越美國」台灣首映

蘋果辦「Up Next Live」演唱會　全球7間Apple Store嗨起來

三星高層坦言推Galaxy Fold太過心急　摺疊手機推出時程仍不明朗

影／三星新旗艦Galaxy Note 10於8月7日發表、擬8月底上市

快訊／三星官網釋出Note 10邀請函　8/7於紐約發表

女孩們的新選擇 羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

新iPhone實機外流！　史上最醜「方形3鏡頭」影片大曝光

頭份永和山水庫前爆水管炸裂5米大坑洞　30人徹夜搶修闢便道

水原一平感性悼念史凱格斯　「謝謝你敞開雙臂歡迎我和大谷...」

台灣人很可憐…他調味料弄一弄「像泡麵」　客竟讚：比牛肉麵名店好吃

「老人穿醫院睡衣」安靜下樓　她夢中印證命案…嚇腿軟：以後怎搭電梯

賣牛肉麵用純牛骨熬湯沒人愛　他曝「高湯」秘訣…網嘆：台灣人很可憐

幫兒子網購童裝　媽打開看「大便+沙子」當場滾出氣炸…賣家神回一句秒消失

電動滑板充電突燃燒「火勢吞掉臥房」　媽驚：可能毀了全家

KD為勇士冒險卻未獲尊重　柏金斯開心他到籃網：終於有自己的球隊

「最傷心」社群平台Top5！第一名曝光...年輕網友全中箭

竹市無人回收站擴大　智慧辨識+集點換好康

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

3C家電熱門新聞

三星Note 10將於8月7日..

iPhone再曝渲染圖　果粉見..

iPhone影片外流　最醜3鏡..

羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔..

12年前上市iPhone初代　..

三星Note 10將於8/7在..

華為P30 Pro組件成本曝光..

蘋果傳推陸特規版iPhone　..

微軟雙螢幕Surface產品曝..

小米9T官方拆解版出爐　「搏命..

AI應用引發爭議！將照片中的女..

BTS防彈少年團親筆創作BT2..

Instagram限時驚喜　新..

DeepNude不堪流量與爭議..

更多熱門

相關新聞

兄妹逃「轟炸現場」　仙氣媽怒了

暑假第一位苦主4ni？！一名飄仙氣的媽媽氣訴，兄妹倆默默手牽手走出房間，妹妹全身髒亂，一度以為身體不舒服嘔吐，怎料她去房間一探究竟，竟赫見「轟炸現場」，牆上一坨坨異物如糞便，媽媽下秒拳頭硬了，「不多說，先去扁小孩了！」

林口分局「暑期交通大執法」　取締百件違規

台灣微軟、遠傳電信啟動戰略合作

遠傳做大人物　要跟中華電搶人才

青春專案聯合稽查　營造健康成長環境

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面