放暑假玩一波　五大電信漫遊祭優惠、原號漫遊最低一天20元起

▲暑假是台灣旅遊旺季，五大電信皆推出了原號漫遊優惠，就為了搶搭這波商機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

暑假不僅是旅遊旺季，也是考生們「解放」後的數據用量高峰；為了迎接暑假的到來，五大電信都個別推出了暑期專屬漫遊優惠，就為了搶搭一波暑假商機。

中華電信漫遊快閃優惠 平均一天99元

中華電信率先在官網、App上祭出了「夏日搶先GO」快閃優惠活動，針對日韓、中國、港澳、東南亞、美加、紐澳、歐洲、杜拜等全球各大熱門旅遊地區推出限時早鳥優惠，日韓港澳7天吃到飽688元；美加、紐澳10天吃到飽988元，平均一天只要99元。

即日起至108年7月5日中午12時止，搶先預約「夏日搶先GO」漫遊快閃方案，於108年10月31日前啟用，即可在暑假、中秋或雙十連假等出國旅遊檔期享有上網漫遊優惠。

除了吃到飽優惠外，中華電也推出了輕量型方案，提供前往歐洲、非洲的客戶15日2GB只要588元，於香港等亞洲轉機地可合併數據量計費。針對亞洲熱門旅遊地區，中華電信也推出「輕量型」漫遊上網方案，即日起至108年12月31日止，於中華電信官網或APP申辦，即可享日、韓、港、澳漫遊上網，7天1GB限時優惠149元、2GB 249元；中國1GB 249元、2GB 349元。

台灣大「加量不加價」 漫遊吃到飽1天最低37.5元

而台灣大也針對暑期旅遊需求用戶推出了「4G上網加價購－暑期加量不加價」優惠，為期兩個月，不論是加購上網傳輸量或是購買短期吃到飽的優惠，都可直接加碼升級，其中，上網吃到飽優惠一天最低只要37.5元。

「4G上網加價購－暑期加量不加價」優惠活動，從即日起至8月31日止，原加購費用維持不變，只要350元，上網傳輸量立即由3GB升級為4GB，讓您不必再擔心網速卡卡。同時，有短期上網吃到飽需求的用戶，若購買900元10日吃到飽方案，直接再送5天；若是購買1,500元30日吃到飽方案，則加碼送10天，平均一天只要37.5元，即享有40天上網吃到飽優惠。

遠傳暢遊港/澳/新/馬 原號漫遊一天只要20元

可一次暢遊兩地的香港/澳門、新加坡/馬來西亞，因高CP值而成為台灣人暑期出國的首選；為此，遠傳原號漫遊服務提供用戶「亞洲輕量包」選擇，1GB只要199元，涵蓋8個亞洲熱門旅遊地區，效期長達10天，可跨國累計上網，平均一天只要20元，用戶在出國時也能輕鬆上網、聯繫親友，即時分享旅遊中的美好時光。

遠傳「亞洲輕量包」可暢遊港/澳/新/馬/韓/泰/菲/印等8個熱門旅遊區域，原號漫遊上網10天1GB的費用只要199，平均一日只要20元。1GB流量可使用FB打卡上傳照片約500次、Google Map導航100小時，或是LINE語音通話約2,000分鐘，對於輕量上網旅客而言，1GB已足夠使用。

另外，針對有大量上網需求的旅客，遠傳亦提供漫遊吃到飽方案，每日只要99元起，出國前只要確認開通漫遊上網服務，免申請即可提供用戶每日上網吃到飽的優惠價，不用擔心超額的帳單

台星月租999以上用戶獨享 原號漫遊日租上網吃到飽天天折300

適逢七、八月暑假旅遊旺季，台灣之星也同步祭出超殺國際漫遊優惠；即日起凡新申裝/攜碼/續約申辦月租999元以上4G資費方案的用戶，綁約24或30個月，不僅可享不限速終身上網吃到飽、網內互打免費及網外/市話最高贈送1,200分鐘電話隨你講優惠外，申辦資費後於2019/09/30前至活動官網/APP登記「原號漫遊日租上網吃到飽」優惠並在2019/12/31前預約使用「原號漫遊日租上網吃到飽」服務，即可享日租天天折300元限定優惠，相當於每日只要88元，不限次數、每月最多七天，全球53國區輕鬆遊，免租機換卡、線上自助申請。

亞太漫遊東南亞多國吃到飽一天199

亞太電信針對台灣人最愛東南亞渡假勝地，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓等國家推出超低優惠價。新、馬、泰、印、菲手機原號漫遊每日吃到飽、不限速，只要199元；另外最受廣大網友盛讚的日本、南韓旅遊首選國家，同樣每日吃到飽、不限速只要299元。

另外，若是習慣用Wi-Fi分享器的消費者，亞太電信也提供了WiFun分享器租借服務；而為迎接夏日旅遊旺季，亞太電信WiFun推出日韓上網吃到飽一天99元、中港澳、東南亞上網吃到飽一天139元優惠，不僅提供亞太電信用戶，非亞太電信用戶亦能租借。