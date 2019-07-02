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首度有大陸選手參賽　陸媒看好《聲林之王2》兩岸影響力

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▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》今舉行首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／台北報導

在第一屆的「聲林效應」擴散下，大型選秀節目《聲林之王2》本屆賽事吸引許多海外選手報名，其中，有兩名大陸選將在《聲林之王2》的舞台亮相。今（2日）下午舉行的開錄記者會就吸引大陸駐台媒體包含人民日報、新華社與中新社等前來報導，聚焦兩岸流行文化的交流。

《新華社》報導，《聲林之王》在第一季創下上億次觀看次數紀錄，播出之後獲得全球觀眾關注，第二季經過了海內外共7場實體海選，報名者過萬，加上演藝經紀公司的推薦，共篩選出71組、73名參賽者，來自大陸的22歲的王耀揚和28歲的陳可欣將與其他選手共襄盛舉。

《人民日報》則聚焦節目的製作，文中提到，除導師陣容實力強外，《聲林之王2》更是打造全新片頭，跳脫傳統電視節目風格，首次使用高科技掃描技術，360度捕捉現場嘉賓和選手的面部肖像，將帶給觀眾演唱會般的視覺影像。

▲▼聲林之王台北海選。（圖／記者張一中攝）

▲《聲林之王2》日前在台北海選。（圖／記者張一中攝）

《中新社》則就兩名大陸選手參與《聲林之王2》，專訪《ETtoday新聞雲》副董事長、東森國際大陸事業部執行長馬詠睿。他指出，兩岸同文同種，語言、文化各方面都非常相近，非常歡迎大陸選手參與，相信他們的表現能夠給台灣年輕朋友帶來一些啓發。

馬詠睿還提到，歌聲能夠傳達感情，希望兩岸可以藉由這樣的活動拉近彼此距離，也希望《聲林之王2》能與大陸媒體合作，讓更多兩岸年輕朋友聽到節目的聲音。

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。中天重播首季《聲林之王》。

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王首2》8月23日起播出。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：聲林之王,2人民日報,新華社,中新社,特派現場

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