室友沒洗過澡！她上網抱怨災難宿舍「開門驚見粉紅棒狀物」

▲室友的髒亂程度無與倫比。（圖／微博／閒晚，以下同）



網搜小組／綜合報導

大學生活是許多高中生的憧憬，住宿舍更會出現奇葩的事情，有一名網友在網路上發文抱怨，自己的室友天天不洗澡，且桌上還甚麼東西都有。貼文發出後，立刻收到許多回應，不但有人的宿舍開門驚見粉紅色棒狀物，還有人的室友「西瓜吃一半就丟在桌上」，髒亂程度令人慘不忍睹。

一名網友在微博上發問「姊妹們見過的邋遢室友能到甚麼程度」稱，自己的室友不但天天不洗澡，桌子上還甚麼東西都有，最重要的是，「她自己無所謂」，令她相當崩潰。

▼打開宿舍的門驚見粉紅色氣球躺在地上。



貼文發出後，立刻有人回應，自己的室友用電鍋煮完泡麵後，擺在一旁好幾個禮拜不清理，長出了10公分厚的黴菌，最後是她受不了才拿去清理的，「畢業後搬離宿舍，她那裏甚麼垃圾都不丟，各種衛生紙、鴨脖子、飯盒、未吃完的食物等等…」

除了黴菌室友以外，也有人表示，自己的室友可以整天都賴在床上，也不刷牙洗臉，就在床邊等吃等喝，「不知道的以為癱瘓了」，「要不是上廁所憋得慌，估計真的可以一天不下床。」

▼有人的室友將宿舍堆到「無路可走」，只能躺在其他人的床上休息。



此外，也有人貼出自己宿舍的照片，像是開門驚見粉紅色棒狀物、西瓜吃一半、床上堆放物品，到室友的床休息等等，讓人崩潰，「令人窒息。」

網友看完後紛紛回應，「我室友，一個學期不換床單!襪子穿十天!!碗放到長黴」、「我以前的室友，她的秋衣秋褲穿了一個冬季，從來沒有換過」、「大學四年，隔壁床位把我薰了四年」；不過，也有人說，再怎麼髒亂「都比不過一個狐臭室友的生化危機」。

▼被娃娃與雜物占據的床鋪。

