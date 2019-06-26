剛畢業菜鳥狂遲到！訊息一傳「朋友找我」晚到半小時　超扯自白...前輩看傻

▲菜鳥多次以「睡過頭」為由晚到，還自爆晚上局很多。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名23歲剛大學畢業的社會新鮮人，上班三天兩頭遲到，就連「朋友找我」都變成合理化的藉口，還經常讓前輩找不到人。對於如此誇張的工作態度，大票網友不以為然，直言「根本沒有責任心，現在縱容他，以後會更誇張」、「老闆脾氣太好」。

「現在的小朋友，連朋友找都是遲到理由......。」女網友在爆怨公社po出對話截圖，只見這位大學剛畢業的弟弟老是遲到，明明9點上班，但常在8點50幾分時，匆忙傳來訊息，表示睡過頭，要晚一點到；其中某一天更狂，竟大剌剌地說，「我朋友找我，9點半前一定到公司」，讓她傻眼到不行。

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▲對話截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友感嘆，今天連理由都不找了，打過去也沒接，讓她不免擔心是否發生意外，直到9點40分才終於接電話，只表明馬上到，但一點解釋也沒有。

po文一出，網友們全看傻，「沒時間觀念欸」、「老闆脾氣太好」、「這恐怕是趨勢了」、「扣薪水扣到他不要不要的」、「這種工作態度除非能力極佳，不然領低薪很合理」。而原po還提到，對方昨天向其他同事透露，晚上局很多，「他剛10點過來的，跟他主管說他喝到早上6點。」

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