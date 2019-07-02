　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾議院情報委員會通過法案　防北京干預台灣總統大選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲ 美國國會山莊。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院情報委員會近日通過一項授權法案，其中一條要求美國國家情報總監必須在台灣2020總統大選後45天內提出報告，說明中國如何介入選舉，以及美國如何反制中國的干預。法案將待參眾兩院通過後，交由美國總統川普簽署後生效。

美國眾議院情報委員會主席、民主黨籍眾議員謝安達（Adam Schiff）提出「2020財政年度情報授權法」（H. R. 3494），法案將授權美國情報單位的預算。法案第503條特別規定對北京當局影響台灣選舉作出應對。

法案第503條指出，基於台灣關係法規定，國家情報總監必須在2020年台灣總統、副總統選舉後45天內，向美國國會提出報告，針對北京當局影響台灣選舉的任何行動，以及美國如何遏止這類行動。

法案中要求，報告內容應描述美國情報機構如何協助台灣辨識、阻止這類影響，以及美國動用的資源，並描述美國協助台灣遏止外部勢力損害自由公平選舉的一切努力；同時，報告中也必須評估北京當局影響的程度與細節，提中特定政府或非政府機構名單，以及北京所採取的策略、程序等。

該法案將待眾議院會通過後，以及參議院通過參院版本後，再經由兩院協商各自表決通過，送交白宮經總統簽署後，才會正式生效。

ET快訊
快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚
快訊／長榮二次協商宣布破局　工會罷工持續！
獨／大鵬灣國際賽車場「7月中歇業」！BOT案虧損玩不下去了
喝到樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨

關鍵字：總統大選,干預選舉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奈及利亞油罐車爆炸起火　至少50死70人輕重傷

拍賣法老「圖坦卡門頭像」　埃及：佳士得的展品是贓物

美眾議院情報委員會通過法案　防北京干預台灣總統大選

全球唯一無紅綠燈國家　聖馬利諾面積僅台北1/4交通治安卻超好

僅留一條紫菜卷　日單親媽把兩歳女丟在家3天　失溫致死

公主攜2子女與12億逃離　杜拜酋長第2位妻子尋求德國庇護

喝到水樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨頭

黑人肺炎吊點滴散步…警懷疑「偷醫療器材」　他遭捕氣喘發作

這玩具玩不起！男孩把大蟒蛇當「咖啡杯」　網驚：牠應該剛吃飽

3日午後起…超級暴雨侵襲日本九州　氣象廳強調：要保命就快避難

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

奈及利亞油罐車爆炸起火　至少50死70人輕重傷

拍賣法老「圖坦卡門頭像」　埃及：佳士得的展品是贓物

美眾議院情報委員會通過法案　防北京干預台灣總統大選

全球唯一無紅綠燈國家　聖馬利諾面積僅台北1/4交通治安卻超好

僅留一條紫菜卷　日單親媽把兩歳女丟在家3天　失溫致死

公主攜2子女與12億逃離　杜拜酋長第2位妻子尋求德國庇護

喝到水樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨頭

黑人肺炎吊點滴散步…警懷疑「偷醫療器材」　他遭捕氣喘發作

這玩具玩不起！男孩把大蟒蛇當「咖啡杯」　網驚：牠應該剛吃飽

3日午後起…超級暴雨侵襲日本九州　氣象廳強調：要保命就快避難

快訊／二次協商破局！長榮：感謝工會接受建議，雙方有2點共識

國銀前5月大賺1,608億超會賺　大陸分行單月獲利又走下坡

多了「1個R」差多少？Honda CBR650R／CB650R重機同門較量

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

直播／逾20名律師到場力挺　罷工晚會凱道家屬上台為空服員發聲

奇異博士拍到一半「突然罵人」　蜘蛛人嚇到愣在原地　

避免成陸貨「洗產地」災區　海關加強查核　5月底再抓到1起

快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚

長榮航班異動持續拉長到7月19日！　9天影響破8萬名旅客

快訊／長榮二次協商宣布破局！　工會罷工持續！

國際熱門新聞

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶..

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱..

8台籍電信詐欺犯遭捷克「送中」

快訊／洛杉磯天使隊投手史凱格斯..

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

住9屍命案房　他讚：便宜安靜沒..

搭機偷渡從天而降　目擊者：花園..

伊拉克水庫乾涸　3400年前古..

日本九州、四國暴雨　鹿兒島1死

喝到水樂園池水　花美男1年後換..

商業捕鯨首日　日本捕2頭小鬚鯨

爸媽愛炫耀成績　16歲少女慘被..

小隻馬挺「蜜桃臀」嗨翻表特版

更多熱門

相關新聞

朱問孩子「郭家養」　郭：已養好幾個

前新北市長朱立倫1日表示，第二場政見會時聽到郭董提出「0-6歲幼童由國家養」這句話愣住，當下以為他說「郭家養」。對此，國民黨總統初選參選人郭台銘2日表示，「我已經養了好幾個，8個孫子，3個小孩，責任已經負了」。

學者估算　非韓不投鐵粉約100萬至120萬

「王小姐」駁私生女　檢近日傳喚韓國瑜

因應總統大選　多數大學早一周開學

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停車場

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面