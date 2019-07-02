美眾議院情報委員會通過法案　防北京干預台灣總統大選

▲ 美國國會山莊。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院情報委員會近日通過一項授權法案，其中一條要求美國國家情報總監必須在台灣2020總統大選後45天內提出報告，說明中國如何介入選舉，以及美國如何反制中國的干預。法案將待參眾兩院通過後，交由美國總統川普簽署後生效。

美國眾議院情報委員會主席、民主黨籍眾議員謝安達（Adam Schiff）提出「2020財政年度情報授權法」（H. R. 3494），法案將授權美國情報單位的預算。法案第503條特別規定對北京當局影響台灣選舉作出應對。

法案第503條指出，基於台灣關係法規定，國家情報總監必須在2020年台灣總統、副總統選舉後45天內，向美國國會提出報告，針對北京當局影響台灣選舉的任何行動，以及美國如何遏止這類行動。

法案中要求，報告內容應描述美國情報機構如何協助台灣辨識、阻止這類影響，以及美國動用的資源，並描述美國協助台灣遏止外部勢力損害自由公平選舉的一切努力；同時，報告中也必須評估北京當局影響的程度與細節，提中特定政府或非政府機構名單，以及北京所採取的策略、程序等。

該法案將待眾議院會通過後，以及參議院通過參院版本後，再經由兩院協商各自表決通過，送交白宮經總統簽署後，才會正式生效。