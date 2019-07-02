拍賣法老「圖坦卡門頭像」　埃及：佳士得的展品是贓物

▲已有3千多年歷史的「圖坦卡門頭像」。（圖／翻攝自官網／Christie’s）

國際中心／綜合報導

倫敦4日時即將公開拍賣「圖坦卡門頭像」，預估價值高達400萬英鎊（約新台幣15億元）；然而埃及政府主張，法老王只屬於埃及，強烈懷疑這個頭像是偷來的，所以要求「佳士得拍賣」（Christie’s）、聯合國教科文組織停止拍賣行為，並附上文物的相關證明。

據CNN報導，埃及政府強調，不會疏忽或是允許任何人出售埃及的文物，將會盡全力阻止這一次的拍賣。根據佳士得的拍賣名單，這座28.5公分高的頭像已經有3000多年的歷史，其中圖坦卡門的嘴角略為下垂，傾斜的雙眼，眉毛和眼睛中間有深的凹陷。其面部特徵類似於埃及上游卡奈克神廟（Karnak）裡的雕刻物。

埃及前文物部部長哈瓦斯（Zahi Hawass）表示，並不認為佳士得有相關文件能夠證明這個頭像是「合法」從埃及運出，極有可能是在1970年代，遭人從卡奈克神廟「偷出」，又轉賣至歐洲。因此他強調，應該把圖坦卡門頭像歸還給埃及。埃及文物部反走私部門的負責人蓋瓦德（Shaaban Abdel-Gawad）也表示，若是證明文物是非法出口，那麼將會由國際刑警組織和埃及外交部共同協調，以確保物品返回。

佳士得宣稱，這尊頭像早在1960年代時就不在埃及，而是由一名日耳曼貴族所持有；70年代後便轉賣給奧地利的藝術經營商，經過幾次轉手，才於1985年從慕尼黑經銷商Heinz Herzer手中「合法」收購。拍賣行強調，儘管文物的所有權難以追朔，但絕不會交易那些所有權或是出口過程有疑慮的文物，所以拍賣會如期舉行。

埃及於1983年通過《埃及文物保護法》，說明任何在埃及出土的古文物都被視為「國家所有」，除非在此之前文物就已經合法認證。2010年的「阿拉伯之春」爆發後，埃及政局幾經動盪，文物搶劫案頻傳。開羅國家博物館更是在2011年遺失54件藏品，超過70件文物受損，目前仍有許多文物下落不明。近年，埃及政府正致力於找回那些散落在海外的文物。