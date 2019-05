圖坦卡門聖甲蟲寶石怎麼來？　解開百年謎題：隕石撞擊

▲圖坦卡門。(圖/美聯社)

國際中心/綜合報導

澳洲近日公布一項研究,表示終於解開近100年來的謎團,關於埃及法老圖坦卡門(Tutankhamun)胸前掛飾中的黃色聖甲蟲寶石,確定是一種透過隕石撞擊而成的玻璃,而不是大氣爆炸所產生的。

綜合外媒報導,英國地理學家克萊頓(Patrick Clayton)曾指出,該寶石其實是一塊利比亞沙漠玻璃(Libyan Desert Glass),主要分布在埃及和利比亞交界的沙漠中。利比亞沙漠玻璃是目前地球上所發現純度最高的天然玻璃,二氧化矽含量非常高,遠超過黑曜石(Obsidian)。

1990年代,義大利礦物學家米凱萊(Vincenzo de Michele)指出,當隕石撞擊富含石英的沙漠時,就會形成利比亞沙漠玻璃,然而學者卻沒有在沙漠發現任何隕石坑,所以此學說一直有缺陷。

2013年學者修正了上述玻璃產生的理論,認為冰彗星爆炸並通過大氣層射出粒子,爆炸所產生的熱量融化了沙漠表層,所以並沒有留下任何的隕石撞擊痕跡。然而科廷大學(Curtin University)的研究人員檢查了埃及西部的玻璃樣品,發現玻璃中保留了萊氏石(Reidite)這種高壓礦物,而此種礦物僅在隕石撞擊期間形成,所以推測該玻璃是因為隕石撞擊所產生。

卡佛斯博士(Aaron Cavosie)表示,關於玻璃是由隕石撞擊還是大氣爆炸所形成一直是爭論的話題,隕石撞擊和空中爆炸都會造成融化現象。他強調,只有隕石撞擊所產生的震波才能形成高壓礦物,而這項研究成果也正式解開了聖甲蟲胸飾近100年的謎團。

