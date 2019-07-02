只會說「痛痛」！桃園夫妻「鐵棍狂虐」3子女　3月大女嬰頭顱骨折

▲田男及陳女將家中3名子女打到骨折重傷。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「痛痛…」，桃園市一名田姓男子與陳姓妻子長期對4名字女施暴，除了拿鐵棍、木等物品打斷7歲、3歲兒子們的手之外，連3個多月大的女嬰都不放過，不滿對方哭鬧而毆至頭顱骨折。檢方1日偵結，依家暴傷害罪嫌起訴田男、陳女。

檢方表示，田男及陳女自2018年5、6月起，便在租屋處拿鐵製甩棍、竹製抓耙子及伸縮窗簾桿痛毆7歲大的長子，一度將他的左前臂、左手指打到骨折、雙眼瘀青，直到對方上學被校方發現有異，這才讓家暴事件曝光。

警方及桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心獲報後立刻介入，發現除了1歲的幼女之外，3歲的次子、4個月大的么女都被田、陳兩人凌虐；次子全身多處骨折，頭、手、腳傷痕遍布，幼女臉部瘀青、頭顱骨折，3人都被送到兒童加護病房。

▲孩子們年紀太小，想敘述爸媽如何家暴都有困難。（示意圖／視覺中國CFP）



據《自由時報》報導，由於3名幼童年紀小，表達能力不足，被問到爸媽是如何毆打他們時，只會說「痛痛」；另外，檢方調查，長子被打的原因是沒照顧好弟妹，次子則是捉弄女嬰才被打，倘若媽媽上前阻止反而會被田男打更慘。

田男租屋處的房東證稱，常常聽見田男家中有打罵孩子的吼聲，也不時有孩子們哭泣的聲音傳出。雖然田、陳兩人坦承犯行，說是為管教才動手，但非常抗拒孩子被安置他處。檢方訊後也依家暴傷害罪嫌起訴，並請法官依兒童及少年福利與權益保障法規定加重田、陳兩人的刑責。