影／去年曾爆性侵案 　劉強東時隔8個月首現身西藏談物流

記者馬叔安／綜合報導

京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東，日前率領考察團前往西藏，這是繼2018年12月他與其妻子章澤天出席英國皇室婚禮後，時隔8個月再次公開現身。劉強東在去年被爆出性侵女大生的醜聞，雖然最後沒有被起訴，但從此之後也減少曝光，一度被傳出退出管理層，後經京東闢謠。

▲劉強東。（圖／CFP）

《西藏日報》在今年6月30日報導，自治區主席齊扎拉當月28日在拉薩，與劉強東率領的赴藏考察團一行舉行座談。報導中提到，劉強東和考察團成員紛紛表示，西藏發展前景廣闊，將充分依托京東的電商品牌優勢和西藏的特色資源優勢，進一步優化物流服務，深化各領域合作，讓更多的特色產品走向全國市場，實現互利多贏。

▲奶茶妹章澤天和劉強東。（圖／翻攝自奶茶妹IG／zetianzzz）

劉強東去年被爆在美國涉嫌性侵21歲女大學生，明尼蘇達州亨內平縣（Hennepin County）的檢察官去年12月21日（當地時間）公佈，因證據不足判決不起訴。今年4月又傳出劉強東及其控股公司退出其妻子章澤天處女投公司「作業盒子」，引發網友猜想這對夫妻是否「分道揚鑣」。

根據「梨視頻」整理，劉強東在去年先後缺席人工智能大會以及夏季達沃斯，一度被傳出退出管理層，不過京東闢謠，稱其為假新聞。

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